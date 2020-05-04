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«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки

04 мая 2020 15:52
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Новости Беларуси. Разумную упаковочную бумагу будут производить в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки-1

Испытания проводились на заводе Госзнака, это совместный проект с Академией наук. Продукт биоразлагаемый. Это экологически чистая альтернатива полимерной пленке и полиэтиленовым пакетам.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки-4

Целлюлозная упаковка для продуктов питания обрабатывается специальным веществом, устойчивым к жирам и влаге. Также в составе бумаги есть консерванты, которые продлевают срок годности продуктов.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки-7

Алексей Кашин, руководитель производства бумаги фабрики Госзнака:
Препятствует росту на ней плесени, бактерий. Это пищевые добавки. Они абсолютно безопасны – это все проверено, сертифицировано. Мы эту свою бумагу, естественно, проверили в Центре гигиены и эпидемиологии, получили на ее все сертификаты.

«Умную» упаковочную бумагу для еды будут производить в Борисове. Плюсы новинки-10

Торговые сети страны уже были заинтересованы в упаковке. Одними из первых ее внедрили на Слуцком сыродельном комбинате.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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