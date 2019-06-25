Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года

Новости Беларуси. Молодечненская центральная районная библиотека откроет двери для своих читателей через три года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас она находится на капитальном ремонте. В 2014 году в помещении обвалилась часть крыши. Библиотека строилась сразу после войны, поэтому сейчас она требует перепланировки и обновления не только фасада, но и систем отопления.

Раиса Казанович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:

Сегодня нормы технические, которые имеет здание, не соответствует тому, чтобы здесь была размещена библиотека, поэтому приходится проектным мастерским перерабатывать и рассматривать новые подходы в решении той или иной задачи. Все понимают проблему и сегодня ищем возможность приблизить дату, чтобы капитальный ремонт завершился в 2020 году.