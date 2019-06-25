В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Завязей черники практически нет. С земляникой ситуация иная: ожидается неплохой урожай.

Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза:

Сначала цветение было отличное. Но опыления (это важный фактор) не произошло. Сейчас посещение лесов не запрещено. Люди в лесу бывают, собирают землянику, единицами черника попадается.