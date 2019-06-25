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В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

25 июня 2019 17:44
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Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завязей черники практически нет. С земляникой ситуация иная: ожидается неплохой урожай.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов-1

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов-3

Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза:
Сначала цветение было отличное. Но опыления (это важный фактор) не произошло. Сейчас посещение лесов не запрещено. Люди в лесу бывают, собирают землянику, единицами черника попадается.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов-6

Хорошей новостью стало разрешение на сбор ягод с помощью специальных комбайнов. Но нужно обязательно придерживаться правил, с которыми можно познакомиться на сайтах лесхозов.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов-9

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов-11

# Государственная лесная политика # общество # Виталий Демеш # Фотофакт

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