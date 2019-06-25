В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды. При этом на некоторых пляжах запрет касается только детей, взрослые же смогут и поплавать, и заняться водными видами спорта.