В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды. При этом на некоторых пляжах запрет касается только детей, взрослые же смогут и поплавать, и заняться водными видами спорта.
А вот санитарное состояние зон отдыха, качество уборки, удобные подъездные пути, наличие стоянок и велопарковок, спортивное оборудование, по мнению специалистов, соответствует всем нормам и стандартам. Всего в Минске 21 пляж на пяти зонах отдыха.