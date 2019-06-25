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В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

25 июня 2019 17:44
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Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах -1

Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды. При этом на некоторых пляжах запрет касается только детей, взрослые же смогут и поплавать, и заняться водными видами спорта.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах -4

А вот санитарное состояние зон отдыха, качество уборки, удобные подъездные пути, наличие стоянок и велопарковок, спортивное оборудование, по мнению специалистов, соответствует всем нормам и стандартам. Всего в Минске 21 пляж на пяти зонах отдыха.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах -7

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах -9

# Запрет на купание # общество # Фотофакт

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