Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался
Новости Беларуси. Дом на улице Карла Маркса был признан аварийным, а для его реконструкции жильцам предложили на время покинуть свои квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?
Жильцы, долгое время сопротивлявшиеся переезду, все же покинули свои дома. На месте уже работают строители, а дом круглосуточно охраняется.
Уже 25 сентября к трехэтажному дому на Карла Маркса завезли стройматериалы. 26 числа наша съемочная группа застала рабочих при деле. Первый нежилой и самый проблемный этаж расчистили. Уже в ближайшее время приступят к усилению плит-перекрытий. Опорой выступят брусья. После их установки возьмутся за фундамент.
Евгений Звягов, прораб строительной организации компании-подрядчика:
25 числа было получено разрешение. Сегодня мы завезли бытовое помещение для охраны, сейчас проводим электричество. Также будем монтировать связь.
Охрана будет работать круглосуточно. Стройка затронет только первый нежилой этаж и фасад дома. В квартиры, как и обещалось, строители не войдут. Впрочем, за этим следят и сами жильцы: по возможности они приезжают на место и контролируют процесс строительства. На паспорте объекта в строке окончания работ дата 31 декабря, так что жильцы смогут вернуться домой до Нового года.