Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался

Новости Беларуси. Дом на улице Карла Маркса был признан аварийным, а для его реконструкции жильцам предложили на время покинуть свои квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы, долгое время сопротивлявшиеся переезду, все же покинули свои дома. На месте уже работают строители, а дом круглосуточно охраняется.

Уже 25 сентября к трехэтажному дому на Карла Маркса завезли стройматериалы. 26 числа наша съемочная группа застала рабочих при деле. Первый нежилой и самый проблемный этаж расчистили. Уже в ближайшее время приступят к усилению плит-перекрытий. Опорой выступят брусья. После их установки возьмутся за фундамент.