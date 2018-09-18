Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?

Новости Беларуси. Оставить нажитое добровольно или в принудительном порядке? Более 20 семей – детей и внуков ветеранов войны, собираются выселить из трехэтажного дома на Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Оставить нажитое добровольно или в принудительном порядке? Более 20 семей – детей и внуков ветеранов войны, собираются выселить из трехэтажного дома на Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники ЖКХ Ленинского района уверяют – жить в здании, покрытом трещинами, небезопасно. У жильцов же – своя правда.
Подробнее – в видеоматериале