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Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?

18 сентября 2018 20:27
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Новости Беларуси. Оставить нажитое добровольно или в принудительном порядке? Более 20 семей – детей и внуков ветеранов войны, собираются выселить из трехэтажного дома на Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?-1

Сотрудники ЖКХ Ленинского района уверяют – жить в здании, покрытом трещинами, небезопасно. У жильцов же – своя правда.

Подробнее – в видеоматериале

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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