Марианна Щёткина представила белорусский опыт противодействия торговле людьми на саммите WEF

Новости Беларуси. В Нью-Йорке представлен белорусский опыт противодействия торговле людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на саммите по устойчивому развитию Всемирного экономического форума. Позицию нашей страны озвучила Марианна Щеткина – национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития. Беларусь на этот саммит приглашена впервые.