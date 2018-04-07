Канун Пасхи выдался особенным: эксклюзивные кадры из ризницы Кафедрального собора в Минске

Новости Беларуси. С особым торжеством и радостью белорусы готовятся к Христову Воскресению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канун Пасхи в 2018 году выдался особенным. Сегодня не только Великая суббота, но и Благовещение Пресвятой Богородицы. Последний раз такое сочетание было в 2007-ом, а до этого – более 50 лет назад. Последний день перед Пасхой в храмах начался с богослужений, во время которых верующие молятся и рассуждают о тайне спасения.

В церковь люди приходят и для того, чтобы освятить угощения, которые завтра поставят на праздничный стол. А около полуночи начнется кульминация всего церковного года – ночное Пасхальное богослужение.

В Беларуси настоящая весна. Так обычно и бывает, когда православные встречают Пасху. Праздник из праздников и торжество из торжеств затронули не только чувство любопытства у гостя из США. К дежурной американской улыбке прибавился и душевный смысл.

Гость из США:

Мне повезло, что я сейчас здесь. Я понял, что у вас сегодня происходит что-то очень важное. Чувство праздника. Это прекрасная традиция.

Поклониться Христу, приложиться к плащанице, освятить куличи – за этим пасхальным набором действий, что-то живое и еще более настоящее. Этот христианский символ является еще и символом единения людей и даже народов.

Пока хозяйки пекут куличи и снаряжают продовольствие корзинки, духовенство меняет облачение храмов. В пасхальные дни в храмах только яркие цвета.

Протодиакон Виталий Дубяга, ризничий Минского Свято-Духово кафедрального собора:

Каждый год по традиции в Великую субботу одежды алтаря, храма, священнослужителей меняются с темных на светлые – пасхальные, которые символизируют Воскресение Христово, победу Иисуса Христа над смертью.

Темные рези под замок. Впереди – самые тожественные богослужения. Новый день, а вместе с ним и надежду на обновление жизни – в храмах за всенощным богослужением встретят десятки и сотни тысяч верующих белорусов.

Протоиерей Сергей Гордун, клирик Минского Свято-Духово кафедрального собора:

Ні ў якой іншай рэлігіі Бог не прыходзіць у чалавечы свет, не становіцца чалавекам, сам Бог не пакутуе за чалавека. У храсціянстве мае месца менавіта спалучэнне самога Бога з чалавечым светам.