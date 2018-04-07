Женский взгляд на важные темы. Программа «Неделя» с 8 апреля в новом формате на телеканале СТВ

Новости Беларуси. Хорошая новость для всех зрителей СТВ. Уже 8 апреля в эфире из обновленной студии с новой ведущей выйдет итоговая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие декорации, множество софитов и ЗD-графика. К эфиру площадку готовили несколько месяцев. А над созданием выпуска работала большая команда профессионалов: режиссеры, операторы и корреспонденты. Всех секретов раскрывать пока не будем. Пока лишь слегка приоткроем завесу тайны.

Виктория Ходосок, СТВ:

Упорно к воскресному прайм-тайму готовится большая команда СТВ: журналисты, режиссеры, операторы. Вот это та самая эфирная площадка. Обновленная студия. Именно отсюда начнется выпуск новой итоговой «Недели». Все необходимое оборудование уже смонтировано и настроено техническими работниками. Сейчас здесь активно идут тракты программы. Не будем мешать.

Предэфирная подготовка, которая обычно остается за кадром, за пару часов до команды «Мотор». На новой площадке –напряженная работа: проверка каждой мелочи, чтобы в эфире все вышло без брака. Отрабатываются технически сложные элементы, телевизионщики называют их «примочками» – ведущий будет передвигаться в кадре. Для этого задействуют несколько камер и кран.

Нина Липская, заведующий службой режиссеров дирекции телепроизводства ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодняшнего зрителя сложно удивить какими бы то ни было визуальными эффектами, но мы попытаемся это сделать. В студии стало больше пространства для маневра. У нас появится кран, будет больше движения и камерами, и ведущим, графика, спецэффекты. Но опять же скажу, главная часть программы – это новости, то есть сама информация и все, что вокруг – украшение – делается для того, чтобы сделать картинку и программу «вкуснее».

К новой «вкусной» картинке подготовили и новое графическое оформление. Заставка с национальным узором, титры, баннеры – это то, что вы увидите уже в первом выпуске. В кадре заработает и ЗD-графика, создавая полный эффект «погружения» в событие.

Денис Зубович, режиссер монтажа проекта «Неделя»:

Новая «Неделя» будет таковой и графически. Мы полностью поменяли визуальное оформление, подход к самой графике. У нас новые титры, баннеры, все новое.

Острые репортажи, актуальные интервью и злободневные темы, интересные истории, о которых говорит и пишет вся страна. Главный акцент – на репортерской работе. Каждый часовой выпуск будет особенным. Темы – эксклюзивными. Программа станет другой и с новым ведущим. Что изменится? Пока оставим в секрете. Лишь скажу, что готовится выйти под цвет софитов именно женщина.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы провели большой кастинг. На наш взгляд, нам удалось подобрать того человека, который сможет заинтересовать зрительскую аудиторию. Но и самое главное, конечно же, подача информации – это репортерская работа. Задача стоит для репортеров – делать специальные сюжеты именно для итоговой программы. Надеемся, что наш новый подход привлечет новых зрителей и поможет раскрыть события, происходящие в стране – с другой, яркой стороны.