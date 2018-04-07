Благовещение Пресвятой Богородицы и Великая суббота: православные 7 апреля отмечают сразу два церковных праздника

Новости Беларуси. Последний день поста и ожидание светлого праздника. Православные христиане 7 апреля отмечают сразу два из 12 главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы и Великую субботу, которая предшествует Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиане готовятся к всенощным и Воскресению Христову. Для верующих это скорбный и радостный день одновременно. Впервые за долгие недели поста в храмах появляются светлые и праздничные мотивы. Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.