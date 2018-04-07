Частичка Благодатного огня вечером 7 апреля спецрейсом будет доставлена в Минск из Иерусалима

Новости Беларуси. В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетелями этого момента стали десятки тысяч паломников. Патриарх Иерусалимский передал огонь от свечи к свече собравшимся в храме паломникам, в том числе делегации от православной церкви нашей страны. Частичка Благодатного огня вечером 7 апреля спецрейсом будет доставлена в Минск.