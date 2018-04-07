Частичка Благодатного огня вечером 7 апреля спецрейсом будет доставлена в Минск из Иерусалима

Новости Беларуси. В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свидетелями этого момента стали десятки тысяч паломников. Патриарх Иерусалимский передал огонь от свечи к свече собравшимся в храме паломникам, в том числе делегации от православной церкви нашей страны. Частичка Благодатного огня вечером 7 апреля спецрейсом будет доставлена в Минск.
Святой свет, именно так его называют в самом Иерусалиме, сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Первые 10 минут горения Благодатный огонь не обжигает. Святой свет символизирует воскресение Христа. Считается, что огонь возгорается по молитвам паломников и православного патриарха.