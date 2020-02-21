Прямой эфир

Кампанія А1 усталюе ў буйных гарадах Беларусі інтэрактыўныя скульптуры «Мова» з бясплатным Wi-Fi

21 февраля 2020 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзень роднай мовы адзначаюць 21 лютага ў свеце. Прыгажосць мовы з розных куткоў нашай планеты можна было пачуць у Нацыянальнай бібліятэцы, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ. 

Там дыпламаты часова забылі пра, як кажуць, працоўную ангельскую мову дзеля сваёй роднай. Па ўжо добрай традыцыі ў краіне прайшоў і лінгвістычны марафон. Праверыць сваё валоданне родным словам можна было падчас агульнай дыктоўкі. Але беларускую мову пачуць можна было не толькі ад нашых землякоў.  

Чаму яе з асалодай вывучаюць нават замежцы, даведалася наша Яна Шыпко. 

Кампанія А1 усталюе ў буйных гарадах Беларусі інтэрактыўныя скульптуры «Мова» з бясплатным Wi-Fi-1

Кампанія А1 усталюе ў буйных гарадах Беларусі інтэрактыўныя скульптуры «Мова» з бясплатным Wi-Fi-3

Лінгвістычны марафон па ўсёй краіне. Яе, мілагучную і родную, пачуць можна паўсюль. І, дарэчы, не толькі ад носьбітаў. 7 гадоў таму Олівер прыехаў вучацца ў Беларусь. Нашу «Купалінку» вывучыў спачатку ледзьве не дзеля спрэчкі – каб атрымаць залік. А цяпер яна залаты хіт у рэпертуары спявака.   

Падрабязней – у відэаматэрыяле.

# Язык # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске
21 февраля 2020 18:01

«В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску
21 февраля 2020 15:59

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва
21 февраля 2020 15:19

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва