Прямой эфир

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску

21 февраля 2020 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Свята мужнасці і абавязку. Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі ў Палацы Рэспублікі адбыліся ўрачысты сход і канцэрт, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.   

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-1

Гэта ўжо традыцыйнае мерапрыемства, якое збірае прадстаўнікоў усіх родаў войскаў. Словы ўдзячнасці і, зразумела, пажаданні гучалі ў адрас тых, хто кожны дзень абараняе сваю Радзіму.

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-4

Дзяржсакратар савета бяспекi агучыў вiншаванне Прэзiдэнта Беларусi. Цёплыя словы ваеннаслужачым прагучалі і ад міністра абароны.  

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-7

Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:
Уже в самом названии праздника – День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – есть сочетание народности и профессионализма. День защитников – это народ, Вооруженных Сил Республики Беларусь – это день профессиональных военных. А в целом, это праздник всего белорусского народа, ведь эти понятия неразделимы.

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-10



Барыс Беражны, капітан другога рангу ў адстаўцы, прадстаўнік Беларускага саюза ваеных маракоў:
Я должен сказать, что Вооруженные Силы Беларуси в настоящее время – это очень мобильные, хорошо организованные, хорошо вооруженные на очень высоком уровне подготовки.     

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-12

Мікіта Яўсееў, камандзір аддзялення:
Я считаю, что это честь. Не каждому дано такое, тяжелый труд проходим, чтобы защищать свою Родину.

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-15

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-17

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску-19

# Вооруженные силы # общество # Виктор Хренин # Борис Бережной # Никита Евсеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва
21 февраля 2020 15:19

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва

Тепло, но сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные
21 февраля 2020 14:14

Тепло, но сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные

За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?
21 февраля 2020 14:02

За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?