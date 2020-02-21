«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску

Навіны Беларусі. Свята мужнасці і абавязку. Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі ў Палацы Рэспублікі адбыліся ўрачысты сход і канцэрт, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Беларусі. Свята мужнасці і абавязку. Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі ў Палацы Рэспублікі адбыліся ўрачысты сход і канцэрт, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Гэта ўжо традыцыйнае мерапрыемства, якое збірае прадстаўнікоў усіх родаў войскаў. Словы ўдзячнасці і, зразумела, пажаданні гучалі ў адрас тых, хто кожны дзень абараняе сваю Радзіму.
Дзяржсакратар савета бяспекi агучыў вiншаванне Прэзiдэнта Беларусi. Цёплыя словы ваеннаслужачым прагучалі і ад міністра абароны.
Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:
Уже в самом названии праздника – День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – есть сочетание народности и профессионализма. День защитников – это народ, Вооруженных Сил Республики Беларусь – это день профессиональных военных. А в целом, это праздник всего белорусского народа, ведь эти понятия неразделимы.
Барыс Беражны, капітан другога рангу ў адстаўцы, прадстаўнік Беларускага саюза ваеных маракоў:
Я должен сказать, что Вооруженные Силы Беларуси в настоящее время – это очень мобильные, хорошо организованные, хорошо вооруженные на очень высоком уровне подготовки.
Мікіта Яўсееў, камандзір аддзялення:
Я считаю, что это честь. Не каждому дано такое, тяжелый труд проходим, чтобы защищать свою Родину.