«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску

Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:

Уже в самом названии праздника – День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – есть сочетание народности и профессионализма. День защитников – это народ, Вооруженных Сил Республики Беларусь – это день профессиональных военных. А в целом, это праздник всего белорусского народа, ведь эти понятия неразделимы.