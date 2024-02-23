Генпрокуратура Беларуси предложила включить Брестскую крепость в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Генеральная прокуратура Беларуси инициировала включение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как символ беспрецедентной защиты мира от фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь предложение должен рассмотреть Совет министров.
Сегодня на священной земле цитадели прокуроры Брестской области возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. Состоялась и церемония награждения отличившихся сотрудников – шесть прокуроров удостоены государственных наград.
Дмитрий Позняк, пинский межрайонный прокурор:
Это почетно тем, что здесь наши соотечественники в страшные первые годы Великой Отечественной войны достойно исполнили свой долг. Я убежден, что каждый работник, который был на возложении и получил высокие награды, также достойно исполнит свой долг перед Отечеством.
Одним из важнейших направлений деятельности прокуроров остается расследование дела о геноциде белорусского народа. Неизвестные до сих пор места захоронений жертв фашизма, новые факты и обстоятельства открываются в ходе расследования.
Александр Федорович, прокурор Столинского района:
Продолжаем исследовать архивные документы, опрашивать местных жителей. Было установлено место захоронения, место расстрела мирных жителей. Всего извлечено 26 останков. Это деревня Рыбники Столинского района.
С 2022 года в мемориальном комплексе можно увидеть выставку, посвященную памяти жертв геноцида, созданную при поддержке прокуратуры Брестской области.