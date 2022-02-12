«Монахам нельзя было разговаривать, видеться». Об этом монастыре в Берёзе мало кто знает, но мы там побывали

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Мы ехали. По дороге из Коссовского дворца на Каменецкую башню есть прекрасный городок Береза. Здесь старейший монастырь XVII века.

– Да, монастырь принадлежал Картезианскому ордену, единственному в ВКЛ. Этот орден отличался очень строгим уставом. Например, монахам нельзя было разговаривать, видеться, они сидели только в своих кельях и молились. Интересно, каково это: целый день молчать?

– Давай попробуем помолчать хотя бы пару минут.