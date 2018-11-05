Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»

Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Ивье после капитального ремонта открылся детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой подарок город получил к 7 ноября.

Здание 1982 года постройки давно требовало обновления. Строители осовременили не только внешний облик сада, но и утеплили стены, окна заменили на стеклопакеты, отремонтировали пищеблок. Уложились в два месяца. Сегодня все дети смогли вернуться в уютные комнаты. Кроме того, сад получил дополнительный подарочный бонус – сертификат на приобретение игрового оборудования.

Инна Лось, житель Ивья:

Хорошо, что сделали условия, отличные для ребенка. Я знаю, что мой ребенок будет в нормальных человеческих условиях, досмотренный. Подарок замечательный!

Вероника Белоголовая, житель Ивья:

Ребенку нравится идти. Всё разукрасили, все красиво сделали.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Когда к празднику можно сделать хорошее дело – почему бы его и не сделать? Совместными действиями правительства, Национального банка и органов местного самоуправления реализуются по всей стране социальные проекты вместе со Всемирным банком. И я думаю, что эту традицию, этот подход нужно продолжить, расширить для того, чтобы мы могли действительно улучшить условия для жизни и воспитания наших детей.