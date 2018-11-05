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Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»

05 ноября 2018 11:41
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Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Ивье после капитального ремонта открылся детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой подарок город получил к 7 ноября.

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-1

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-3

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-5

Здание 1982 года постройки давно требовало обновления. Строители осовременили не только внешний облик сада, но и утеплили стены, окна заменили на стеклопакеты, отремонтировали пищеблок. Уложились в два месяца.

Сегодня все дети смогли вернуться в уютные комнаты. Кроме того, сад получил дополнительный подарочный бонус – сертификат на приобретение игрового оборудования.

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-8

Инна Лось, житель Ивья:
Хорошо, что сделали условия, отличные для ребенка. Я знаю, что мой ребенок будет в нормальных человеческих условиях, досмотренный. Подарок замечательный!

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-11

Вероника Белоголовая, житель Ивья:
Ребенку нравится идти. Всё разукрасили, все красиво сделали.

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-14

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Когда к празднику можно сделать хорошее дело – почему бы его и не сделать?

Совместными действиями правительства, Национального банка и органов местного самоуправления реализуются по всей стране социальные проекты вместе со Всемирным банком. И я думаю, что эту традицию, этот подход нужно продолжить, расширить для того, чтобы мы могли действительно улучшить условия для жизни и воспитания наших детей.

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-17

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»-19

По доброй традиции к 7 ноября страна справляет новоселья в десятках объектов: жилые дома, поликлиники, детские сады, спортивные залы, новые производства. В Ивье, например, определили 120 адресов для реновации. Часть из них, следуя доброй традиции, будет открыта в следующем ноябре.

Подарки жителям. Социально значимые объекты откроют в Беларуси к 7 ноября

# Детские сады в Беларуси # общество # Фотофакт

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