Как отличить мошенника от настоящего адвоката? 7 признаков

Улицы столицы пестрят объявлениями об оказании юридических услуг. Чтобы не влететь в копеечку, многие на свой страх и риск, не наводя справки, обращаются за помощью к малоизвестным частным адвокатам, но, как правило, в результате ситуация только ухудшается. Например, в штатах аферисты обманывают около полутора тысяч человек в день. Проблема коснулась и Беларуси: за последний год вдвое участились жалобы граждан на действия таких псевдоспециалистов.

Анатолий Мялик, адвокат юридической консультации № 2 Ленинского района г. Минска:

Адвокат не осуществляет приём на дому и не осуществляет приём на дому у клиента. Обращаясь в юридическую консультацию или адвокатское бюро, вы найдёте там массу информации, информационные стенды, которые свидетельствуют о том, что в этом помещении осуществляется юридическая помощь.

При первой встрече настоящий адвокат обязан разъяснить клиенту его сильную позицию. Если же попался человек, который всячески пытается запутать, сыплет в ваш адрес только юридические термины – лишний повод задуматься, а не мошенник ли он? Елена Воронко, адвокат юридической консультации № 2 Ленинского района г. Минска:

Вы можете попросить у адвоката предоставить удоствоверение, вы можете проверить информацию об адвокате на сайте Минской городской коллегии адвокатов, также на сайте Министерства юстиции РБ.

Обращаясь за помощью к юристу, будьте бдительны. Настоящий адвокат никогда не станет ссылаться лишь на устные договорённости, более того не пообещает золотые горы и стопроцентный результат, пока не разберётся с деталями вашего дела. Анатолий Мялик:

При получении устной консультации, оплачивая юридические услуги, вы получаете квитанцию установленной формы, что тоже гарантирует ваше право на получение надлежащей юридической помощи.