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Подарки жителям. Социально значимые объекты откроют в Беларуси к 7 ноября

05 ноября 2018 06:41
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии празднования 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая дата – одна из самых ожидаемых, ведь каждый год традиционно для тысяч жителей в разных регионах страны открываются новые социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, оздоровительные комплексы.

Подарки жителям. Социально значимые объекты откроют в Беларуси к 7 ноября-1

Предваряет 7 ноября неделя подарков.

И сегодня, 5 ноября, также не обойдется без знаковых открытий. Так, после реконструкции торжественно распахнет двери бывшее здание Молодежного театра на проспекте Машерова, примет воспитанников детский сад в Ивье, а в территориальном центре социального обслуживания населения Заводского района Минска начнет действовать отделение дневного пребывания для людей преклонного возраста.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Фотофакт

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