Подарки жителям. Социально значимые объекты откроют в Беларуси к 7 ноября

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии празднования 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая дата – одна из самых ожидаемых, ведь каждый год традиционно для тысяч жителей в разных регионах страны открываются новые социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, оздоровительные комплексы.

Предваряет 7 ноября неделя подарков.

И сегодня, 5 ноября, также не обойдется без знаковых открытий. Так, после реконструкции торжественно распахнет двери бывшее здание Молодежного театра на проспекте Машерова, примет воспитанников детский сад в Ивье, а в территориальном центре социального обслуживания населения Заводского района Минска начнет действовать отделение дневного пребывания для людей преклонного возраста.