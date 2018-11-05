«Есть определённый список «нельзя». Как наладить отношения со свекровью?

Отношения между невесткой и свекровью – классика жанра. В реальной жизни таких историй противодействия просто не счесть!

Кто бы мог подумать, что известная Индира Ганди устраивала своей невестке самый настоящий террор: выгоняла из дому и скандалы закатывала невиданные. Оказывается, даже умнейшие женщины, примеряя на себя звание «свекрови», могут вести себя несколько странно, но вполне объяснимо.

Марина Прохорова, психолог:

Бывают эпизоды, когда свекровь, действительно, не в состоянии отпустить своего сына, отдать его другой женщине и здесь, действительно, включаются разные механизмы. Свекровь может ревновать своего сына, все эмоции она направляет на ребёнка, на своего сына. И тогда сын становится не просто сыном, он становится уже мужчиной в её глазах.

Ненависть между женщинами разгорается от желания власти. И это понятно. Каждая из них хочет владеть мужчиной безраздельно. Жена – мужем, мать – сыном. И именно эта жажда вносит раскол в отношения невестки и свекрови.

В битве за право быть единственной поучаствовала и Диана. Девушка замужем уже 11 лет и конфликты с родственницей для неё – дело обычное. Диана:

Ещё до свадьбы она давала понять, что не очень довольна выбором сына. После свадьбы первое время всё было неплохо, пока жили вместе, потом переехали на съёмное жилье и тут уже начались проблемы: стала часто звонить, могла без предупреждения приехать.

И подобные истории – не редкость. А выбраться из них не так уж и просто. Поэтому гораздо разумнее не доводить ситуацию до накала страстей. Марина Прохорова:

Матери – это мудрые женщины, стоит просто попросить прощения за какое-то грубое слово, поинтересоваться, может быть, я чем-то вас обидела, может быть, что-то в моём поведении вам не совсем понятно. Найти какой-то способ поговорить.

Диана:

Первое время боялась, но потом решила: мне терять нечего. Разведёмся, значит, разведёмся, пускай едет к маме. Высказала все свои претензии, и она, вроде, успокоилась. Какая бы воинственная ситуация не сложилась со свекровью, не стоит вмешивать мужа в свои конфликты, тем более, заставлять выбирать между вами. Ведь можно и проиграть в неравной схватке: мама практически для любого мужчины всегда выглядит надёжнее.

Марина Прохорова:

Есть определённый список «нельзя», который не допустим в отношениях со свекровью – не критиковать её сына. Потому что эта критика попадает в личность самой свекрови, тогда она воспринимает всё на свой счет, потому что если вдруг плохой сын по каким-то параметрам, то это, значит, она – плохая мать.