Прямой эфир

Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»

03 июля 2021 21:02
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Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»-1

Первый прямой эфир в 10:30. Волнения у съемочной группы нет, ибо работа на выезде для нас – традиция, а вот для гостей такой формат непривычен. Однако праздничная атмосфера сделала свое дело. Беседа получилась легкой и непринужденной – все, как мы любим.

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Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»-4

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор средней школы № 14 Молодечно:
Очень приятно, что сегодня СТВ находится в нашем городе. Я думаю, жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный, яркий, серьезный. Мы находимся в центре города, это любимое место для наших горожан и гостей города. Спасибо вам большое, что выбрали именно наш регион, наш город для своих эфиров.

Ведущая СТВ: «Я обожаю живые эфиры. Они тем и прекрасны, что может что-то случиться» – читайте далее.

# День Независимости # общество # Калина Капуцкая # Юлия Стриго # Фотофакт

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