Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»

Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый прямой эфир в 10:30. Волнения у съемочной группы нет, ибо работа на выезде для нас – традиция, а вот для гостей такой формат непривычен. Однако праздничная атмосфера сделала свое дело. Беседа получилась легкой и непринужденной – все, как мы любим.

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор средней школы № 14 Молодечно:

Очень приятно, что сегодня СТВ находится в нашем городе. Я думаю, жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный, яркий, серьезный. Мы находимся в центре города, это любимое место для наших горожан и гостей города. Спасибо вам большое, что выбрали именно наш регион, наш город для своих эфиров.