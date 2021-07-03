«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука

Новости Беларуси. Наш канал ведет эфир из передвижной студии. 3 июля место ее расположения – Молодечно. Это не случайно. В городе с более чем с шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на подступах к улице 17 сентября и расположилась наша выездная студия, где Алена Родовская на протяжении дня будет встречать гостей. Алена Родовская, ведущая:

К этому дню мы подошли по-особенному, с особенным настроением.

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания, директор средней школы № 14 Молодечно:

День Независимости всегда был главным государственным праздником нашей страны, но сегодня, после тех событий, которые произошли в прошлом году, этот день принимает особую значимость и особую ценность. Мы как белорусы стали больше сегодня задумываться о ценности мира, о том, что очень легко переписать историю, о том, как ценна для нас Победа, добытая нашими дедами и прадедами. Народ Беларуси сегодня сплотился вокруг этой даты, объединился. И, наверное, это такой фундамент для объединения нашего народа. Алена Родовская:

Ваш город, я знаю, отмечает сегодня другой праздник – День города, так совпало. Калина Капуцкая:

Действительно, так нам повезло в этом году. День Независимости и день города – это один большой праздник, который с удовольствием будут встречать наши молодечненцы. Торжества уже начались – состоялось возложение цветов в парке Победы, вся праздничная программа еще впереди. Различные мероприятия проходят у нас в эти дни. Это выставки, концертные площадки, мастер-классы. Художники радуют нас своим творчеством. Насыщенная программа в Молодечно в этот день обеспечена всегда.

Алена Родовская:

Когда был объявлен Год народного единства, стало понятно, что для каждого белоруса должен появиться праздник, который бы объединил нашу общность. И день 17 сентября – это не простой день для каждого жителя всей Западной Беларуси. В частности, для каждого жителя Молодечно. Город был освобожден, вы были в составе Польши. Калина Капуцкая:

Особенно для жителей Молодечно. Для нас этот день действительно день воссоединения белорусского народа. То, что у нас сохранилась улица 17 сентября... Я хочу сказать, что мы находимся недалеко от этой улицы, она в центре города – это тоже говорит о значимости этой даты. И в памяти белорусов это остается. И я думаю, что благодаря походу Красной армии для освобождения белорусов, только благодаря этому сегодня мы вообще существуем как белорусы. Алена Родовская:

Вы также являетесь членом Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики. И очень большое внимание уделяете воспитанию молодежи. Я знаю, что вы принимали участие в VIII Форуме регионов Беларуси и России, а там речь шла о цифровизации в науке и образовании. Несет ли действительно цифровизация такую угрозу для образования, как об этом говорят и пишут в интернете?