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«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука

03 июля 2021 11:28
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Новости Беларуси. Наш канал ведет эфир из передвижной студии. 3 июля место ее расположения – Молодечно. Это не случайно. В городе с более чем с шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на подступах к улице 17 сентября и расположилась наша выездная студия, где Алена Родовская на протяжении дня будет встречать гостей.

Алена Родовская, ведущая:
К этому дню мы подошли по-особенному, с особенным настроением.

«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука-1

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания, директор средней школы № 14 Молодечно:
День Независимости всегда был главным государственным праздником нашей страны, но сегодня, после тех событий, которые произошли в прошлом году, этот день принимает особую значимость и особую ценность. Мы как белорусы стали больше сегодня задумываться о ценности мира, о том, что очень легко переписать историю, о том, как ценна для нас Победа, добытая нашими дедами и прадедами. Народ Беларуси сегодня сплотился вокруг этой даты, объединился. И, наверное, это такой фундамент для объединения нашего народа.

Алена Родовская:
Ваш город, я знаю, отмечает сегодня другой праздник – День города, так совпало.

Калина Капуцкая:
Действительно, так нам повезло в этом году. День Независимости и день города – это один большой праздник, который с удовольствием будут встречать наши молодечненцы. Торжества уже начались – состоялось возложение цветов в парке Победы, вся праздничная программа еще впереди. Различные мероприятия проходят у нас в эти дни. Это выставки, концертные площадки, мастер-классы. Художники радуют нас своим творчеством. Насыщенная программа в Молодечно в этот день обеспечена всегда.

«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука-4

Алена Родовская:
Когда был объявлен Год народного единства, стало понятно, что для каждого белоруса должен появиться праздник, который бы объединил нашу общность. И день 17 сентября – это не простой день для каждого жителя всей Западной Беларуси. В частности, для каждого жителя Молодечно. Город был освобожден, вы были в составе Польши.

Калина Капуцкая:
Особенно для жителей Молодечно. Для нас этот день действительно день воссоединения белорусского народа. То, что у нас сохранилась улица 17 сентября... Я хочу сказать, что мы находимся недалеко от этой улицы, она в центре города – это тоже говорит о значимости этой даты. И в памяти белорусов это остается. И я думаю, что благодаря походу Красной армии для освобождения белорусов, только благодаря этому сегодня мы вообще существуем как белорусы.

Алена Родовская:
Вы также являетесь членом Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики. И очень большое внимание уделяете воспитанию молодежи. Я знаю, что вы принимали участие в VIII Форуме регионов Беларуси и России, а там речь шла о цифровизации в науке и образовании. Несет ли действительно цифровизация такую угрозу для образования, как об этом говорят и пишут в интернете?

«Это должны быть преданные стране люди». Депутат и директор школы высказалась о введённой должности военрука-7

Калина Капуцкая:
Нет. Мы в образовании, как и все граждане страны, люди, не можем отделить себя от цифровизации. Наши дети существуют в эпоху цифровизации, и нам приходится использовать новое такое явление в своих интересах. И на пользу наших детей. За цифровизацией будущее, и мы должны научиться в этом новом поле взаимодействовать.

Алена Родовская:
Вы руководите средней школой № 14 города Молодечно и в любом случае каждый день общаетесь со школьниками и их родителями. По вашему мнению, введение такой должности, о которой заявил министр образования Игорь Карпенко, военруков – она будет востребована? Все ли смогут правильно подойти к этой задаче, потому что ведь ситуация в чем? Не просто рассказывать, а объяснять на каких-то живых примерах, потому что дети-то стали свидетелями того, что происходило в августе прошлого года в нашей стране.

Калина Капуцкая:
Я считаю, что действительно в школе должен быть руководитель патриотического воспитания. Это тот человек, который будет сохранять этот курс, направление, который будет заниматься именно патриотическим воспитанием молодежи. Да, подойти нужно серьезно нам к выбору людей, которые займут эти должности. Это должны быть преданные стране люди, должны быть знающие люди, профессионалы, в руках у которых окажется наше будущее. Поэтому идея хорошая, мы поддерживаем, и я думаю, что у нас все получится. Потихоньку мы эту ситуацию, наверное, исправим. Потому что ошибки видны, очевидны, и мы уже понимаем, над чем нам нужно работать.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Калина Капуцкая # Алена Родовская # Игорь Карпенко # Фотофакт

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