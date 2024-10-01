Какую тайну хотел скрыть князь Любомирский и зачем возвёл монастырь? История святыни бернардинцев в Дубровно
Монастырь бернардинцев что черный квадрат для туристов. Памятник архитектуры начала XIX века с элементами барокко. Ходила легенда, что его возвели по завещанию Франтишка Ксаверия Любомирского в 1809-м, что так он загладил свою вину. Якобы он в порыве гнева поджог деревянный монастырь, который построили Глебовичи в XVII веке. Причиной тому стало непослушание любимой дочки Клементины, которая во время его отъезда в Петербург, устроила пышный бал и без памяти влюбилась в обедневшего помещика Петра Кроера.
Когда тайное стало явным, ночью случился пожар в монастыре, а на утро в утопленниках люди признали монахов, которые венчали пару. Но долго злиться отец не мог и подарил молодым имение неподалеку. И все же ужасные слухи дошли до самого царя Павла I. Из Петербурга прибыл следователь. Господин Любомирский быстро нащупал его слабое место и сумел выйти сухим из воды.
Наталья Овчарова, директор Дубровенского районного историко-краеведческого музея:
Узнав о том, что следователь Пацей приезжает расследовать это дело, но он любитель поиграть в карты, пригласив его на ужин, Любомирский предложил партию в карты. В эту ночь Пацею очень везло. Он выиграл денег больше собственного жалованья. На утро Пацей составил служебную записку, которую отправил царю с такими фактами. Монастырь сгорел по неосторожности монахов, а утопленники по собственной воле. Поэтому дело было закрыто. Вот такая история произошла на территории нашего монастыря бернардинцев. Она отражена и в литературе как «Помста чорнага магната».
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