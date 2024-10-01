Какую тайну хотел скрыть князь Любомирский и зачем возвёл монастырь? История святыни бернардинцев в Дубровно

Монастырь бернардинцев что черный квадрат для туристов. Памятник архитектуры начала XIX века с элементами барокко. Ходила легенда, что его возвели по завещанию Франтишка Ксаверия Любомирского в 1809-м, что так он загладил свою вину. Якобы он в порыве гнева поджог деревянный монастырь, который построили Глебовичи в XVII веке. Причиной тому стало непослушание любимой дочки Клементины, которая во время его отъезда в Петербург, устроила пышный бал и без памяти влюбилась в обедневшего помещика Петра Кроера.

Когда тайное стало явным, ночью случился пожар в монастыре, а на утро в утопленниках люди признали монахов, которые венчали пару. Но долго злиться отец не мог и подарил молодым имение неподалеку. И все же ужасные слухи дошли до самого царя Павла I. Из Петербурга прибыл следователь. Господин Любомирский быстро нащупал его слабое место и сумел выйти сухим из воды.