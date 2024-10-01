Белорусская академия авиации отмечает 50-летие со дня основания

Глава государства подчеркнул, что после обретения независимости все достижения и победы учебного заведения неразрывно связаны со становлением суверенной Беларуси и развитием отечественной школы в этой сфере.

В академии готовят специалистов авиационной отрасли как на уровне среднего специального образования с присвоением рабочих профессий, так и высшего. Сейчас обучается около тысячи курсантов. Лучшие из них сегодня заняли места в зале, где прошло торжественное собрание в честь юбилея основания академии. За высокие достижения трудовому коллективу вручили благодарность Президента Беларуси, а также награды от ряда ведомств.