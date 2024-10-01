Белорусская академия авиации отмечает 50-летие со дня основания

Белорусская государственная академия авиации отмечает 50-летие основания. Поздравление коллективу, ветеранам и студентам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская государственная академия авиации отмечает 50-летие основания. Поздравление коллективу, ветеранам и студентам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что после обретения независимости все достижения и победы учебного заведения неразрывно связаны со становлением суверенной Беларуси и развитием отечественной школы в этой сфере.
В академии готовят специалистов авиационной отрасли как на уровне среднего специального образования с присвоением рабочих профессий, так и высшего. Сейчас обучается около тысячи курсантов. Лучшие из них сегодня заняли места в зале, где прошло торжественное собрание в честь юбилея основания академии. За высокие достижения трудовому коллективу вручили благодарность Президента Беларуси, а также награды от ряда ведомств.
Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
У нашей белорусской авиации, в частности, очень большие перспективы. По развитию научного потенциала, материально-технической базы, позволяет сказать, что мы получаем (и авиационная организация, и авиационная подотрасль нашей страны) очень высококвалифицированных, подготовленных специалистов.
Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Перед собой мы ставим амбициозные задачи. Понимая перспективу развития авиации в мире, мы должны быть на шаг впереди. Качество подготовки специалистов должно отвечать современным международным требованиям. Безусловно, мы каждый день кропотливо работаем, чтобы завтра быть лучшими и занять достойное место. Не только в Республике Беларусь, но и на постсоветском и в мировом уровне подготовки авиационных специалистов.
Уже в следующем году в академии планируют начать подготовку авиаконструкторов. В Беларуси приступают к реализации амбициозного проекта в самолетостроении и кадры для этой отрасли будут необходимы.