Новости Беларуси. Белорусский агрогородок появится на Сахалине. Его строительство начнется уже в этом году. Вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе обсудили в Москве российский губернатор Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Планируется возвести современный агрогородок на 50 домов, который будет включать всю дорожную и инженерную инфраструктуру, построить молочную ферму на тысячу голов крупного рогатого скота, плодоовощное хранилище, а также разбить яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.