Прямой эфир

Белорусский агрогородок появится на Сахалине

03 марта 2016 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский агрогородок появится на Сахалине. Его строительство начнется уже в этом году. Вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе обсудили в Москве российский губернатор Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Планируется возвести современный агрогородок на 50 домов, который будет включать всю дорожную и инженерную инфраструктуру, построить молочную ферму на тысячу голов крупного рогатого скота, плодоовощное хранилище, а также разбить яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Агрогородки

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси: 8 марта ожидается по-настоящему весенняя погода - до 14 градусов тепла
03 марта 2016 09:56

Погода в Беларуси: 8 марта ожидается по-настоящему весенняя погода - до 14 градусов тепла

Более 100 зданий необходимо снести для строительства второго участка 3-й линии метро в Минске
03 марта 2016 09:16

Более 100 зданий необходимо снести для строительства второго участка 3-й линии метро в Минске

Представители Белкоопсоюза Оксана Скиндер и Александр Гошко в программе «УТРО» на СТВ
03 марта 2016 07:51

Представители Белкоопсоюза Оксана Скиндер и Александр Гошко в программе «УТРО» на СТВ