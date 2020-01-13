Какую соцподдержку окажут многодетным семьям в Минской области в 2020 году

Новости Беларуси. В Минской области за пять лет количество многодетных семей выросло на 43 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас их в регионе более 18 тысяч.

Для многодетных созданы все условия, в том числе возможность получить социальное жилье. Так, в 2019 году ключи от квартир и домов в регионе получили более 2000 семей. В 2020 году новоселье отметят еще 1900.