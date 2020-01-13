Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди
Новости Беларуси. Пешком на 12 этаж трижды в день. Хорошая разминка, но к таким марафонам оказался не готов гомельчанин Сергей Худяков. И к этому выводу он буквально пришел, когда в его доме начали одновременно ремонтировать оба лифта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замена оборудования длится уже два с половиной месяца. Так что жители вынуждены ежедневно испытывать кардионагрузки. А для многих, как выяснилось, это настоящее испытание. Чтобы помочь разобраться в ситуации, гомельчанин обратился к журналистам СТВ.
Александр Добриян выяснял, когда же дело двинется дальше первого этажа.
Александр Добриян, корреспондент:
Перед Новым годом жителей этой многоэтажки обрадовали новостью о замене лифтов. 19 декабря подъемные механизмы отключили, тем самым нарушив привычный уклад жизни горожан.
Лозунг – в новый год с новым лифтом – далеко не все жильцы дома № 17 по улице Героев подпольщиков восприняли с радостью. Среди них много пенсионеров и больных людей: есть гипертоники и перенесшие инсульт. Для таких людей каждый спуск и подъем по лестнице – сродни подвигу.
Тамара Сергеенко, жительница Гомеля:
Конечно, ноги болят. А вот с 12 этажа люди вообще не могут спуститься. Знаю там женщину, так в это время она вообще будет дома сидеть.
Сергей Худяков мириться не стал, а вопросы, волнующие всех соседей, изложил письменно.
Сергей Худяков, житель Гомеля:
«Работы по замене лифтов в вашем доме планируется завершить в первой декаде марта». То есть люди три месяца должны пешком ходить. Как так может быть, что имея два лифта, менять их нужно все равно одновременно? Наверно, есть все таки какие-то возможности менять их по очереди.
Вопрос абсолютно логичен. Но и ответ монтажников не подразумевает вариантов.
Если бы здесь была бетонная или кирпичная перегородка, менялось бы по одному лифту: один лифт менялся, а второй бы работал. А так шахта одна на два лифта, то по технике безопасности, даже если один лифт меняется, то второй работать не может.
Запустить в замкнутом пространстве шахты глубиной 34 метра один лифт и при этом пытаться заменить второй сродни самоубийству.
Александр Кузьменков, начальник управления Гомельского областного управления Госпромнадзора:
Одновременная замена двух лифтов обусловлена требованиями безопасности как монтажного персонала, осуществляющего замену лифта, так и проживающих в этом доме жильцов.
Принципиально лифты, конечно, можно было бы менять по очереди: два с половиной месяца один и столько же второй – таковы нормативные сроки. При этом оба лифта не работали бы все пять месяцев. Монтажники обещают сделать все от них зависящее и завершить работы как можно раньше.
Сергей Ковалев, начальник участка ОАО «Спецпромавтоматика»:
Это жилой сектор – в выходные дни работать запрещается. Люди должны отдохнуть. Поэтому выходные выпадают. А так работаем до 8 часов вечера.
Планируем сдать лифты в конце января – начале февраля. Работы выполнены где-то на 60 % по замене.
В 2020 году в Беларуси завершается целевая программа. В ее рамках по всей стране уже заменены тысячи лифтов. До конца года в Гомеле предстоит установить еще свыше 300 штук. Больше только в Минске.