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Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди

13 января 2020 16:39
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Новости Беларуси. Пешком на 12 этаж трижды в день. Хорошая разминка, но к таким марафонам оказался не готов гомельчанин Сергей Худяков. И к этому выводу он буквально пришел, когда в его доме начали одновременно ремонтировать оба лифта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замена оборудования длится уже два с половиной месяца. Так что жители вынуждены ежедневно испытывать кардионагрузки. А для многих, как выяснилось, это настоящее испытание. Чтобы помочь разобраться в ситуации, гомельчанин обратился к журналистам СТВ.

Александр Добриян выяснял, когда же дело двинется дальше первого этажа.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-1

Александр Добриян, корреспондент:
Перед Новым годом жителей этой многоэтажки обрадовали новостью о замене лифтов. 19 декабря подъемные механизмы отключили, тем самым нарушив привычный уклад жизни горожан.

Лозунг – в новый год с новым лифтом – далеко не все жильцы дома № 17 по улице Героев подпольщиков восприняли с радостью. Среди них много пенсионеров и больных людей: есть гипертоники и перенесшие инсульт. Для таких людей каждый спуск и подъем по лестнице – сродни подвигу. 

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-4

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-6

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-8

Тамара Сергеенко, жительница Гомеля:
Конечно, ноги болят. А вот с 12 этажа люди вообще не могут спуститься. Знаю там женщину, так в это время она вообще будет дома сидеть. 

Сергей Худяков мириться не стал, а вопросы, волнующие всех соседей, изложил письменно.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-11

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-13

Сергей Худяков, житель Гомеля:
«Работы по замене лифтов в вашем доме планируется завершить в первой декаде марта». То есть люди три месяца должны пешком ходить. Как так может быть, что имея два лифта, менять их нужно все равно одновременно? Наверно, есть все таки какие-то возможности менять их по очереди.

Вопрос абсолютно логичен.  Но и ответ монтажников не подразумевает вариантов.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-16

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-18

Если бы здесь была бетонная или кирпичная перегородка, менялось бы по одному лифту: один лифт менялся, а второй бы работал. А так шахта одна на два лифта, то по технике безопасности, даже если один лифт меняется, то второй работать не может.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-21

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-23

Запустить в замкнутом пространстве шахты глубиной 34 метра один лифт и при этом пытаться заменить второй сродни самоубийству.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-26

Александр Кузьменков, начальник управления Гомельского областного управления Госпромнадзора:
Одновременная замена двух лифтов обусловлена требованиями безопасности как монтажного персонала, осуществляющего замену лифта, так и проживающих в этом доме жильцов.

Принципиально лифты, конечно, можно было бы менять по очереди: два с половиной месяца один и столько же второй – таковы нормативные сроки. При этом оба лифта не работали бы все пять месяцев. Монтажники обещают сделать все от них зависящее и завершить работы как можно раньше.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-29

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-31

Сергей Ковалев, начальник участка ОАО «Спецпромавтоматика»:
Это жилой сектор – в выходные дни работать запрещается. Люди должны отдохнуть. Поэтому выходные выпадают. А так работаем до 8 часов вечера.

Планируем сдать лифты в конце января – начале февраля. Работы выполнены где-то на 60 % по замене. 

В 2020 году в Беларуси завершается целевая программа. В ее рамках по всей стране уже заменены тысячи лифтов. До конца года в Гомеле предстоит установить еще свыше 300 штук. Больше только в Минске.

Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди-34

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Сергей Худяков # Александр Добриян # Тамара Сергеенко # Александр Кузьменков # Сергей Ковалев # Фотофакт

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