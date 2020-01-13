«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан

Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный танцевальный мастер-класс в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца. К трогательному мастер-классу присоединилась Ксения Худолей.

Летом 2019 случчанке Анастасии Демидович диагностировали рак. О том, что в 28 лет жизнь может вот так неожиданно перевернуться, девушка никогда и не думала. Но после того, как опасения Анастасии подтвердили врачи, пациентка не оставила и минуты для сомнений и страха.

В соцсетях поставила ультиматум родным и друзьям – не нужно меня жалеть. И с того самого дня упорно борется с болезнью в онкоцентре в Боровлянах.

Ксения Худолей, корреспондент:

Не выпускать из рук нить надежды в сотне километров от родного города Анастасии помогают они – люди, для которых расстояние не имеет значения. Профессионалы и любители, взрослые и дети двигаются в такт одной мелодии и разделяют одну цель.

Без слёз и сожалений, исключив страх и плохие мысли полсотни человек танцуют для Насти. На благотворительный мастер-класс записались даже те, кто никогда раньше не пробовал разучить такие движения. На паркет их привело желание помочь землячке, пусть неловко и не в такт, зато с душой.

Алиса Марачковская, жительница Слуцка:

Я люблю танцевать из-за того, что это весело. Мы сюда пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте. Я бы хотела пожелать Насте, чтобы она скорее выздоровела.

Ирина Столбовенко, жительница Слуцка:

Танцы заряжают человека, дают ему позитив в жизни. Так вот, чтобы наш позитив передался всем, и все поняли, что маленькая частичка – потом что-то большое.

На мастер-класс не продавали билеты, чтобы стать частью хореографической команды необходимо было пополнить баланс благотворительного счёта. Это не первый для организаторов флешмоб помощи.

Поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается, артист балета Алексей Мазаник начал несколько лет назад. Подготовка очередного танца добра теперь проходила уже на профессиональном уровне. На лечение Анастасии собрать удалось более 800 рублей.