Прямой эфир

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан

13 января 2020 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный танцевальный мастер-класс в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.

К трогательному мастер-классу присоединилась Ксения Худолей.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -1

Летом 2019 случчанке Анастасии Демидович диагностировали рак. О том, что в 28 лет жизнь может вот так неожиданно перевернуться, девушка никогда и не думала. Но после того, как опасения Анастасии подтвердили врачи, пациентка не оставила и минуты для сомнений и страха.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -4

В соцсетях поставила ультиматум родным и друзьям – не нужно меня жалеть. И с того самого дня упорно борется с болезнью в онкоцентре в Боровлянах. 

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -7

Ксения Худолей, корреспондент:
Не выпускать из рук нить надежды в сотне километров от родного города Анастасии помогают они – люди, для которых расстояние не имеет значения. Профессионалы и любители, взрослые и дети двигаются в такт одной мелодии и разделяют одну цель. 

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -10

Без слёз и сожалений, исключив страх и плохие мысли полсотни человек танцуют для Насти. На благотворительный мастер-класс записались даже те, кто никогда раньше не пробовал разучить такие движения. На паркет их привело желание помочь землячке, пусть неловко и не в такт, зато с душой. 

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -13

Алиса Марачковская, жительница Слуцка:
Я люблю танцевать из-за того, что это весело. Мы сюда пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте. Я бы хотела пожелать Насте, чтобы она скорее выздоровела.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -16

Ирина Столбовенко, жительница Слуцка:
Танцы заряжают человека, дают ему позитив в жизни. Так вот, чтобы наш позитив передался всем, и все поняли, что маленькая частичка – потом что-то большое.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -19

На мастер-класс не продавали билеты, чтобы стать частью хореографической команды необходимо было пополнить баланс благотворительного счёта. Это не первый для организаторов флешмоб помощи.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -22

Поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается, артист балета Алексей Мазаник начал несколько лет назад. Подготовка очередного танца добра теперь проходила уже на профессиональном уровне. На лечение Анастасии собрать удалось более 800 рублей.

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -25

«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан -27

Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Для одного человека нереально собрать огромную сумму денег. Когда нас много, когда мы собираемся все вместе и можем пожертвовать какую-то, хоть небольшую сумму денег – это уже огромное чудо.
 

Танец «Летний дождь» в середине зимы символ тепла, которое они хотели подарить Анастасии. На память о своих хореографических достижениях каждый участник забрал вот такие браслеты. А стикеры «Танцуй добро» станут первыми отметками в их, хочется верить, долгом волонтерском пути.

# Благотворительная акция # общество # Ксения Худолей # Алиса Марачковская # Ирина Столбовенко # Валерия Радаева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки
13 января 2020 08:48

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов
13 января 2020 08:38

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов

На Старый Новый год в Беларуси ожидаются дожди и до +6 º
13 января 2020 06:47

На Старый Новый год в Беларуси ожидаются дожди и до +6 º