«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан
Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный танцевальный мастер-класс в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.
К трогательному мастер-классу присоединилась Ксения Худолей.
Летом 2019 случчанке Анастасии Демидович диагностировали рак. О том, что в 28 лет жизнь может вот так неожиданно перевернуться, девушка никогда и не думала. Но после того, как опасения Анастасии подтвердили врачи, пациентка не оставила и минуты для сомнений и страха.
В соцсетях поставила ультиматум родным и друзьям – не нужно меня жалеть. И с того самого дня упорно борется с болезнью в онкоцентре в Боровлянах.
Ксения Худолей, корреспондент:
Не выпускать из рук нить надежды в сотне километров от родного города Анастасии помогают они – люди, для которых расстояние не имеет значения. Профессионалы и любители, взрослые и дети двигаются в такт одной мелодии и разделяют одну цель.
Без слёз и сожалений, исключив страх и плохие мысли полсотни человек танцуют для Насти. На благотворительный мастер-класс записались даже те, кто никогда раньше не пробовал разучить такие движения. На паркет их привело желание помочь землячке, пусть неловко и не в такт, зато с душой.
Алиса Марачковская, жительница Слуцка:
Я люблю танцевать из-за того, что это весело. Мы сюда пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте. Я бы хотела пожелать Насте, чтобы она скорее выздоровела.
Ирина Столбовенко, жительница Слуцка:
Танцы заряжают человека, дают ему позитив в жизни. Так вот, чтобы наш позитив передался всем, и все поняли, что маленькая частичка – потом что-то большое.
На мастер-класс не продавали билеты, чтобы стать частью хореографической команды необходимо было пополнить баланс благотворительного счёта. Это не первый для организаторов флешмоб помощи.
Поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается, артист балета Алексей Мазаник начал несколько лет назад. Подготовка очередного танца добра теперь проходила уже на профессиональном уровне. На лечение Анастасии собрать удалось более 800 рублей.
Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Для одного человека нереально собрать огромную сумму денег. Когда нас много, когда мы собираемся все вместе и можем пожертвовать какую-то, хоть небольшую сумму денег – это уже огромное чудо.
Танец «Летний дождь» в середине зимы – символ тепла, которое они хотели подарить Анастасии. На память о своих хореографических достижениях каждый участник забрал вот такие браслеты. А стикеры «Танцуй добро» станут первыми отметками в их, хочется верить, долгом волонтерском пути.