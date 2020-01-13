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«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5

13 января 2020 17:37
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Новости Беларуси. Велоотделение открылось на базе школы № 5 Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для занятий новым видом спорта в учреждении приобрели несколько современных велосипедов со всеми необходимыми аксессуарами.

«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5-1

«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5-3

Теперь у детей есть возможность посещать факультативы по фигурному катанию, а также готовиться к соревнованиям на двухколесных. А вот юные инспекторы дорожного движения теперь могут изучать правила езды на велосипеде не только в теории, но и на практике.

«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5-6

Анастасия Мисевич, участница отряда «Юный инспектор движения»:
Я очень рада, что у нас появились велосипеды, потому что благодаря новым велосипедам мы сможем развивать наши достижения в фигурном катании.

«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5-9

Татьяна Белявцова, заместитель директора школы № 5:
У наших учащихся появилась возможность участвовать в городских, районных соревнованиях именно по велодвижению. Наш отряд юных инспекторов дорожного движения занимается фигурным вождением, для ребят это будет еще один шаг вперед для их развития и здоровья.

В планах у руководства школы обустроить на территории для занятий спортом специальную велоплощадку.

«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5-12

# Велосипед # общество # Анастасия Мисевич # Татьяна Белявцова # Фотофакт

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