«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона

Новости Беларуси. В Гродно в День Независимости вручили награды самым талантливым и заслуженным жителям региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Книгу славы области включили имена пятерых человек. А еще в 2022 году в Принеманье своеобразный рекорд. Оказалось, что в регионе проживают больше всего одаренных детей. Символично, что 3 июля юные белорусы, которым и строить нашу независимость, были поощрены премиями специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Именно они и формируют так называемый золотой запас творческой элиты страны.

Анна Шишко, жительница агрогородка Поречье:

Он наша радость самая-самая большая. И в такой день, конечно, это очень трогательно, знаменательно получить нам. Мы хоть маленькие, но я думаю, что мы будем стремиться к большим успехам.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Эту награду я разделяю со своими коллегами, друзьями, которые были всегда рядом со мной, мы работали в одной команде. И эта награда принадлежит и моей семье, которая разделяла со мной радость побед и горечь иногда неудач.