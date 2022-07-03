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«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона

03 июля 2022 17:31
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Новости Беларуси. В Гродно в День Независимости вручили награды самым талантливым и заслуженным жителям региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона-1

Так, в Книгу славы области включили имена пятерых человек. А еще в 2022 году в Принеманье своеобразный рекорд. Оказалось, что в регионе проживают больше всего одаренных детей. Символично, что 3 июля юные белорусы, которым и строить нашу независимость, были поощрены премиями специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Именно они и формируют так называемый золотой запас творческой элиты страны.

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона-4

Анна Шишко, жительница агрогородка Поречье:
Он наша радость самая-самая большая. И в такой день, конечно, это очень трогательно, знаменательно получить нам. Мы хоть маленькие, но я думаю, что мы будем стремиться к большим успехам.

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона-7

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Эту награду я разделяю со своими коллегами, друзьями, которые были всегда рядом со мной, мы работали в одной команде. И эта награда принадлежит и моей семье, которая разделяла со мной радость побед и горечь иногда неудач.

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона-10

Марина Малярова, жительница Гродно:
Это праздник нашей свободы, нашей независимости, нашей белорусскости. Это праздник, который подтверждает то, что у каждого из нас есть право на выбор, у каждого из нас есть будущее.

# День Независимости # общество # Игорь Жук # Анна Шишко # Марина Малярова # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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