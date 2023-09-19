Беларусь приостановит действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Новости Беларуси. Беларусь намерена приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Это ответная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий законопроект принят 19 сентября в первом чтении в Овальном зале Дома правительства. Документ был подготовлен по инициативе МИД. Его разработали в целях обеспечения национальных интересов. В практическом плане приостановление договора означает, что Беларусь не будет предоставлять Польше и Чехии информацию о своих обычных вооружениях и технике.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусская сторона все эти годы добросовестно исполняла свои обязательства по данному договору. В августе 2022 года чешская сторона уведомила о приостановлении действия данного договора в отношении нашей страны, а в марте 2023 года правительство Польши приостановило действие данного договора. Мы наблюдаем процессы милитаризации, которые сегодня происходят на территории Польши, вблизи нашей государственной границы. Принятие данного законопроекта о приостановлении действия данного договора является ответной мерой нашей страны по отношению только к этим государствам.

Кроме того, один из центральных вопросов в повестке очередного законотворческого сезона отводится укреплению белорусской экономики. С начала года в этой сфере эксперты отмечают положительную динамику. Этому благоприятствуют и законодательные инициативы.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Палату представителей поступил законопроект о страховой деятельности, который меняет подходы к страховому рынку Беларуси. Во втором чтении планируем принять законопроект об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности. Он направлен на упорядочивание всех процедур предпринимательской деятельности. И самое главное – упрощение всех административных процедур, с которыми сейчас сталкиваются наши субъекты малого и среднего предпринимательства. Также мы ожидаем, что из правительства в ближайшее время поступит проект закона, который касается масштабных изменений закона «Об инвестициях».