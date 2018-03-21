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Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту

21 марта 2018 20:07
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Новости Беларуси. Вкус Франции. Минск присоединился к самому большому в мире гастрофесту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту-1

Подчас такого французского ужина «bon appetite» прозвучит сразу на пяти континентах. 15 ресторанов Минска представили сет из трёх классических блюд страны багетов и ароматной выпечки. В меню они будут фигурировать ещё всю неделю. Столичные гурманы также не упустили возможности и поучаствовали в мастер-классах именитых шеф-поваров.

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту-4

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:
Я приехал сюда, чтобы поприветствовать учеников, которые с шефом Марком Ульрихом, будут учиться готовить французскую кухню.

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту-7

Марк Ульрих, шеф-повар:
Мы готовим традициональные французские блюда. Одно будет салат с уткой, на горячее - рыба на пару.

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту-10

В Минске самый изысканный гастрономический тур проходит уже четвёртый год подряд. Есть определённые планы и на будущий.

# общество # Еда # Фотофакт # Дидье Канесс

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