Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту

Новости Беларуси. Вкус Франции. Минск присоединился к самому большому в мире гастрофесту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подчас такого французского ужина «bon appetite» прозвучит сразу на пяти континентах. 15 ресторанов Минска представили сет из трёх классических блюд страны багетов и ароматной выпечки. В меню они будут фигурировать ещё всю неделю. Столичные гурманы также не упустили возможности и поучаствовали в мастер-классах именитых шеф-поваров.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:

Я приехал сюда, чтобы поприветствовать учеников, которые с шефом Марком Ульрихом, будут учиться готовить французскую кухню.

Марк Ульрих, шеф-повар:

Мы готовим традициональные французские блюда. Одно будет салат с уткой, на горячее - рыба на пару.