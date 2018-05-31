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«Ожидаем поступления его к нам»: депутат о законопроекте, запрещающем курить на своём балконе

31 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

По статистике, курят около 30% белорусов. Большинство мужчины. В год умирают от табака почти 15 тысяч человек.

Это как жителей в среднем райцентре.

«Ожидаем поступления его к нам»: депутат о законопроекте, запрещающем курить на своём балконе-1

Реальные цифры пугают, даже несмотря на то, что число курильщиков в стране за последнее время сокращается. Чтобы дымили ещё меньше, разработали проект нового антитабачного декрета. Его представили пять лет назад. А в прошлом году вынесли на общественное обсуждение. Что зажгло фитиль раздора – между сторонниками и противниками. Поправок – не на одну страницу. К примеру, курить хотят запретить на собственном балконе.

Валентин Милошевский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Пока у нас его нет. Он находится на общественном обсуждении. И мы ожидаем поступления его к нам. Что касается балкона, то рядом находится тоже чья-то квартира.

И оттуда ветер, а там маленький ребёнок.

Я это понимаю. Если это мешает кому-то, то нужно задуматься.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

# Курение в Беларуси # общество # Валентин Милошевский

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