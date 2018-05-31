«Ожидаем поступления его к нам»: депутат о законопроекте, запрещающем курить на своём балконе

По статистике, курят около 30% белорусов. Большинство – мужчины. В год умирают от табака почти 15 тысяч человек.

Реальные цифры пугают, даже несмотря на то, что число курильщиков в стране за последнее время сокращается. Чтобы дымили ещё меньше, разработали проект нового антитабачного декрета. Его представили пять лет назад. А в прошлом году вынесли на общественное обсуждение. Что зажгло фитиль раздора – между сторонниками и противниками. Поправок – не на одну страницу. К примеру, курить хотят запретить на собственном балконе.

Валентин Милошевский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пока у нас его нет. Он находится на общественном обсуждении. И мы ожидаем поступления его к нам. Что касается балкона, то рядом находится тоже чья-то квартира.

И оттуда – ветер, а там маленький ребёнок.

Я это понимаю. Если это мешает кому-то, то нужно задуматься.