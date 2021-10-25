Директор завода Минскагропроммаш: «Вот распродали бы всё, где будут работать наши дети?»

Ольга Коршун, ведущая: К Советскому Союзу и тому, что нам досталось в наследство от советского прошлого: хорошая машиностроительная база как техническая, так и сточки зрения специалистов. После развала СССР была такая возможность, было такое время, точка невозврата, когда можно было все машиностроение (а у нас гиганты на территории Беларуси остались) спустить с молотка, продать частнику. Но у нас было принято волевое решение Президентом страны – оставить это в государственной форме собственности. Это было правильное решение? Ответьте с точки зрения того, что вы руководите не гигантом, а небольшим предприятием. Это решение оправдало себя спустя годы?

Андрей Тимошкин:

Да, не без того. Мы должны жить с ответом на вопрос: что же мы оставим нашим детям? Вот распродали бы мы все, где будут работать мои и ваши дети? Машиностроение, вся промышленность в целом, любое предприятие кормит, за собой влечет большое количество людей. Это и обслуживающая сфера, и коммунальная, энергетика. Посмотрите, сколько цепляющих сфер, которые при этом работают, осуществляют свою деятельность, нужны. Не будь основного машиностроения (в данном случае по моей специфике), что бы было? Посмотрите, сколько предприятий в кооперации работают с нами. Не говоря о предприятиях машиностроения.

Ольга Коршун:

Но и при частной форме собственности это тоже можно было поддерживать. В чем плюс того, что в государственных руках остался этот огромный сектор?