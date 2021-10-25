Директор завода Минскагропроммаш: «Вот распродали бы всё, где будут работать наши дети?»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
К Советскому Союзу и тому, что нам досталось в наследство от советского прошлого: хорошая машиностроительная база как техническая, так и сточки зрения специалистов. После развала СССР была такая возможность, было такое время, точка невозврата, когда можно было все машиностроение (а у нас гиганты на территории Беларуси остались) спустить с молотка, продать частнику. Но у нас было принято волевое решение Президентом страны – оставить это в государственной форме собственности. Это было правильное решение? Ответьте с точки зрения того, что вы руководите не гигантом, а небольшим предприятием. Это решение оправдало себя спустя годы?
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Это и большой пролог наперед.
Ольга Коршун:
Но это были и большие риски.
Андрей Тимошкин:
Да, не без того. Мы должны жить с ответом на вопрос: что же мы оставим нашим детям? Вот распродали бы мы все, где будут работать мои и ваши дети? Машиностроение, вся промышленность в целом, любое предприятие кормит, за собой влечет большое количество людей. Это и обслуживающая сфера, и коммунальная, энергетика. Посмотрите, сколько цепляющих сфер, которые при этом работают, осуществляют свою деятельность, нужны. Не будь основного машиностроения (в данном случае по моей специфике), что бы было? Посмотрите, сколько предприятий в кооперации работают с нами. Не говоря о предприятиях машиностроения.
Ольга Коршун:
Но и при частной форме собственности это тоже можно было поддерживать. В чем плюс того, что в государственных руках остался этот огромный сектор?
Андрей Тимошкин:
Плюс в том, что это было сразу организационно правильно выстроено административно. В этом абсолютный плюс Беларуси, в этом и уникальный путь страны. В том, что сегодня под государственным крылом, патронажем мы осуществляем деятельность, несем и социальную нагрузку к людям. Это так просто не бывает. Сегодня частник, выплатив зарплату, считает свое действо со своим наемным работником законченным. Возьмем мое предприятие, где мы сегодня с коллективом работаем, предприятие кроме того, что выплачивает зарплату, обеспечивает людей дотацией на питание, дотацией на коммунальные платежи, на проезд. Это же дорогого стоит. Люди это зарабатывают. Да, это из прибыли, но прибыль мы заработали все вместе. И мы разумно ей распоряжаемся в нужных нам направлениях.
«Большое спасибо нашему Президенту за то, что мы не остановились» – директор завода «Минскагропроммаш» – подробнее здесь.