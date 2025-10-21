Мама четырёх детей победила в конкурсе «Краса Беларуси – 2025». Ольга Горячева рассказала, как это было

В минувшие выходные в Минске проходил финал конкурса красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси-2025», приуроченный к Неделе родительской любви, которая с 14 октября и по сей день проводится в Беларуси.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – мама четверых детей из Бобруйска Ольга Горячева.

Александр Стасевич, ведущий:

Титул самой красивой мамы страны был получен в воскресенье, сегодня вторник, у нас не так много времени прошло. Как это было?