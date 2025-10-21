Мама четырёх детей победила в конкурсе «Краса Беларуси – 2025». Ольга Горячева рассказала, как это было

В минувшие выходные в Минске проходил финал конкурса красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси-2025», приуроченный к Неделе родительской любви, которая с 14 октября и по сей день проводится в Беларуси.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – мама четверых детей из Бобруйска Ольга Горячева.
Александр Стасевич, ведущий:
Титул самой красивой мамы страны был получен в воскресенье, сегодня вторник, у нас не так много времени прошло. Как это было?
Ольга Горячева, победительница конкурса красоты для многодетных мам «Краса Беларуси-2025»:
Это было феерично. И я понимаю сейчас, что все, что было проделано за эту неделю, это был огромный труд. Наверное, действительно, в конкурсах нужно выбирать что-то лучшее, значит, я иду на правильном пути, значит, я достойна была этой короны, хотя все конкурсантки были невероятно потрясающие женщины, которые реализовали себя не только в материнстве, но и как профессионалы в своей деятельности.
Я об этом конкурсе узнала из рекламы в соцсетях. В этот же вечер пришла ко мне в гости моя сестра. Я ей рассказала о том, что у нас в Беларуси существует такой конкурс многодетных мам. Она мне в тот момент сказала, что это твое, ты должна там быть. Меня поддержала мама, сказала, что, конечно же, я посмотрю деток, помогу.
Подробности в видео.