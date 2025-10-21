Экс-лидер Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму в Санте

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока, назначенного судом по делу о финансировании его кампании 2007 года. Его приезд сопровождался усиленными мерами безопасности и вниманием прессы. Об этом пишет РИА Новости.

Расследование началось в 2012 году после появления информации о возможной передаче Ливией крупных сумм на поддержку Саркози. В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что лично доставлял наличные в МВД Франции, а позже отказался от этих обвинений. В 2018 году Саркози был официально обвинен в коррупции и незаконном финансировании.

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