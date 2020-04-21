«Как это – детям в сумку положить бензин?» Александр Лукашенко об антисептиках и масках в школе

Новости Беларуси. Президент побывал в цехах предприятия «Славянка» и пообщался с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответил Президент и на вопросы работников. Родители в первую очередь обеспокоены нынешней эпидситуацией и тем, нужны ли дополнительные меры защиты в школах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оценивали все, докладывали мне, изучали мнения. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Но как? Я понимал, что многие сразу детей в школу не отправят. Хорошо, настаивать не будем – нельзя, это его ребенок, я как отец это понимаю. Но потихоньку за неделю втянуться, и в субботу мы поработаем, как обычно, чтобы наверстать упущенное, и 1 мая тоже поработаем. А 2,3 мая будет выходной, потому что ну хватит, погуляли. Вот я на это рассчитывал.

Поэтому, если кто-то не понял моих требований... Я хочу, чтобы директора школ меня услышали и руководители районных отделов народного образования, кто непосредственно этим занимается, губернаторы и министр, которому я поручил этот вопрос держать на контроле, – потихоньку в течение недели надо втягиваться в этот процесс.