Какой была форма первых футболистов и в чём играли в теннис 100 лет назад? Рассказываем о выставке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Чем жили белорусские спортсмены, что носили 100 лет назад? Все это можно узнать на новой необычной выставке в Доме-музее I съезда РСДРП.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник филиала Национального исторического музея Беларуси «Дом-музей I съезда РСДРП»:

Наша выставка посвящена истории спортивного и физкультурного движения конца XIX – начала XX века непосредственно в Минске, но и также во всей Беларуси соответствующего периода. Идея возникла давно. Дело в том, что спортивная тематика довольно редка в музейной сфере и показ спортивной истории для нас самих – это большое открытие.

К XX веку число спортивных клубов в Беларуси заметно выросло. Жители Минска, Могилева, Витебска и Гомеля входили в состав советских сборных, а вот гродненцы, брестчане и пинчане завоевывали медали на других соревнованиях. Кстати, если спортсмен был замечен в уличной драке, то взойти на вершину Олимпа он уже не мог!

Андрей Леневич:

Будет интересно узнать, как выглядела теннисная форма. Она была только белого цвета. Вплоть до белой обуви. Или, к примеру старые гимнастические костюмы.