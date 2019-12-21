Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Новости Беларуси. 21 декабря в Минске открылась еще одна развлекательная площадка. Центр притяжения гурманов по этому адресу работает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Арт-Арена» – это ярмарка на площади почти 4 квадратных километров, десятки фудкортов (каждый из них, к слову, предлагает блюда кухонь мира), сцена, инсталляции и развлечения.

Так, здесь прошел Международный турнир по силовому экстриму. За победу боролись шесть участников, в том числе и из Украины. Силачи состязались в удержании покрышек на весу и в трек-пуле, двигая с места с помощью каната 7-тонные эвакуаторы.

Алексей Карпиеня, участник Международного турнира по силовому экстриму:

Атмосфера хорошая, теплая. Несмотря на то, что на улице холодно, зрители своей поддержкой греют.

Первый раз на таком мероприятии. Очень классно! Всем желаю удачи!

Мы вообще случайно попали, но очень здорово! Нам здесь очень нравится.