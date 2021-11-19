Какое оно, комфортное жильё для тех, кто не видит? В Светлогорском районе построили первый такой дом

Новости Беларуси. В Беларуси завершился месяц, посвященный людям с белой тростью. Каждый год в этот период люди с инвалидностью по зрению привлекают внимание к своим проблемам и напоминают о солидарности. Главный шаг на пути к интеграции незрячих в общество – создание безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Светлогорском районе строители сдали первый дом, специально оборудованный для инвалидов по зрению. Подробности у Анны Корольчук.

Стоянка для инвалидов и тактильная плитка по периметру. Пятиэтажный дом в поселке Сосновый Бор построен по всем техническим нормам и стандартам безбарьерной среды. Это первый подобный объект в Светлогорском районе.

Инвалид по зрению Нина Капитан сразу оценивает все преимущества: в подъезде минимальное количество ступеней, а возле лестничных пролетов есть тактильные таблички с нумерацией.

Нина Капитан, председатель Светлогорской районной организации ОО «БелТИЗ»:

Я как слабовидящая подхожу, особенно если в полумраке, и ощущаю, что это первый, а тотально слепой прочитает, что это первый этаж. И это на каждом этаже должно быть.

При входе в подъезд и на каждом этаже установлены речевые информаторы, которые связаны с мобильным приложением. Благодаря навигационной системой «Крокi на гукi» люди с инвалидностью по зрению могут самостоятельно добраться до любого объекта, используя смартфон.

Нина Капитан:

О! Заработал речевой информатор. Прекрасно. Слабовидящий человек идет на звук, потому что он не видит. Это своего рода ориентир для незрячего.

Функциональность, комфорт и доступность здесь повсюду, ведь здание относится к так называемым электродомам. Значит, энергию можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Николай Джиган, главный инженер Светлогорского домостроительного комбината:

Система отопления запитана от электрокотлов. Если коротко, в каждой квартире свой индивидуальный котел потребляет электроэнергию. Будущий хозяин сам отапливается. Подобные дома с безбарьерной средой мы строим в Гомеле, в Рогачеве построили, в Жлобине. Безбарьерная среда – требование, с которым сегодня сталкивается каждый современный населенный пункт. А Гомельская область в числе лидеров по созданию комфортных условий для незрячих или слабовидящих людей.

Александр Болдуев, председатель Гомельской областной организации ОО «БелТИЗ»:

На каждом остановочном пункте установлены электронные речевые информаторы. Это навигационная система, которая обозначает, какая остановка. Обозначает она на трех языках – белорусский, русский и английский.