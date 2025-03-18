Александр Лукашенко подписал указ о страховании

Указ о страховании подписан Президентом. В числе новаций – возможность выплачивать взносы в безналичной форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Размеры страховок на авто или медицинских для поездок за рубеж, теперь будут указываться в базовых величинах, а не в евро, как было ранее.