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Александр Лукашенко подписал указ о страховании

18 марта 2025 13:40
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Указ о страховании подписан Президентом. В числе новаций – возможность выплачивать взносы в безналичной форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Размеры страховок на авто или медицинских для поездок за рубеж, теперь будут указываться в базовых величинах, а не в евро, как было ранее.

Александр Лукашенко подписал указ о страховании-2

К слову, договор автовладельцев будет дополнен действующим в Беларуси и России договором союзного страхования. Кроме того, документом определяется порядок выплат потерпевшим в результате ДТП в случаях, когда перевозчик не заключил договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и невозможно взыскать ущерб через суд. Также указом введен ряд ограничений по деятельности страховых посредников.

# Страхование # Государственная политика

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