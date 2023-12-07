Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – повар Михаил Анищенко.
Александр Меженный, ведущий:
Что вы больше всего любите готовить?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – повар Михаил Анищенко.
Александр Меженный, ведущий:
Что вы больше всего любите готовить?
Михаил Анищенко, повар:
Рыбу. Это более сложный продукт в приготовлении. Нужно уметь готовить рыбу, которая есть у нас в стране, речную. Много технических моментов, как разбирать, как чистить.
Александра Каштанова, ведущая:
Действительно ли шеф-повар все пробует?
Михаил Анищенко:
Попробовать – это не значит поесть. Но когда сам готовишь, из-за опыта знаешь, сколько щепотка соли весит, ты не пробуешь, а просто понимаешь.
Александр Меженный:
Кто для вас гуру в профессии?
Михаил Анищенко:
Гордон Рамзи. В передачах он показывает, как готовить. Это дорогого стоит, видно, что человек умеет работать руками.
Александр Меженный:
В чем секрет идеальных драников?
Михаил Анищенко:
В картошке. Нужно ее правильно подобрать. Должно быть низкое содержание влаги, чтобы ее не сцеживать. Тогда драники получатся хрустящие.
Подробности в видео.