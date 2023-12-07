Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром

Александр Меженный, ведущий: Что вы больше всего любите готовить?

Михаил Анищенко, повар:

Рыбу. Это более сложный продукт в приготовлении. Нужно уметь готовить рыбу, которая есть у нас в стране, речную. Много технических моментов, как разбирать, как чистить.

Александра Каштанова, ведущая:

Действительно ли шеф-повар все пробует?

Михаил Анищенко:

Попробовать – это не значит поесть. Но когда сам готовишь, из-за опыта знаешь, сколько щепотка соли весит, ты не пробуешь, а просто понимаешь.

Александр Меженный:

Кто для вас гуру в профессии?