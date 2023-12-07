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Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром

07 декабря 2023 07:52
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – повар Михаил Анищенко. 

Александр Меженный, ведущий:
Что вы больше всего любите готовить?

Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром -1

Михаил Анищенко, повар:
Рыбу. Это более сложный продукт в приготовлении. Нужно уметь готовить рыбу, которая есть у нас в стране, речную. Много технических моментов, как разбирать, как чистить.

Александра Каштанова, ведущая:
Действительно ли шеф-повар все пробует?

Михаил Анищенко:
Попробовать – это не значит поесть. Но когда сам готовишь, из-за опыта знаешь, сколько щепотка соли весит, ты не пробуешь, а просто понимаешь.

Александр Меженный:
Кто для вас гуру в профессии?

Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром -4

Михаил Анищенко:
Гордон Рамзи. В передачах он показывает, как готовить. Это дорогого стоит, видно, что человек умеет работать руками.

Александр Меженный:
В чем секрет идеальных драников?

Михаил Анищенко:
В картошке. Нужно ее правильно подобрать. Должно быть низкое содержание влаги, чтобы ее не сцеживать. Тогда драники получатся хрустящие.

Подробности в видео.

# Кулинария # общество # Михаил Анищенко # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Александр Меженный # Фотофакт

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