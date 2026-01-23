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В Беларуси с 1 февраля повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

23 января 2026 13:45
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В Беларуси повышается финансовый стандарт, от которого зависят минимальные трудовые пенсии и различные пособия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 февраля повышаются размеры бюджета прожиточного минимума-2

С 1 февраля изменяются размеры бюджета прожиточного минимума. Это первый перерасчет в 2026 году. Таким образом, увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидами 1-й группы и за детьми-инвалидами до 18 лет, пособия семьям, воспитывающим детей.

# Государственная социальная политика

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