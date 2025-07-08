Каким будет XXXIV фестиваль искусств? Раскрыли интригу первого дня «Славянского базара в Витебске»

Место встречи изменить нельзя! Каждый год, каждое лето, каждый июль город Витебск посещает он – музыкальный фест сезона. Как всегда, пунктуален и при параде. И снова здравствуйте. Гонка за сенсациями, эксклюзивными интервью, горячим бэкстейджем, первыми инсайдами и свежими голосами. Все это ежедневно в новом дневнике «Славянского базара»! Вы готовы? Охота началась!

День первый. Телеагенты СТВ уже на базе. Задание – получить пропуск в музыкальную сокровищницу.

Юлиана Зайцева, волонтер XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Изначально человек проходит регистрацию. После этого он проходит на фотографию. Более тысячи человек мы уже аккредитовали. Работы предстоит безумное количество, так как мы работаем круглосуточно, ночью тоже.

Анастасия Люцкая, фотооператор XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Дети любят фотографироваться с руками. Взрослые иногда приходят фотографироваться в смешных шапках. Операторы с камерой, ведущие с микрофонами. Каждый со своим атрибутом. В поле зрения попадает знакомый объект. Задание – изучить.

Карина Газиянск, участник XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

На «Славянском базаре» я не первый раз. В 2012 году я участвовала также в вокальном конкурсе, в старшей возрастной категории. Приехала на «Славянский базар» из солнечного Узбекистана, привезла делегацию. Витебск радует прекрасной погодой. Замечательные люди, улыбчивые, все-таки классные, позитивные.

В городе становится слишком многолюдно. Необходимо выяснить у гостей цели визита.

– Музыка нас связала, тайною нашей стала. Правильно?

– Ну, наверное.

– Как вам предфестивальный Витебск?

– А что, уже начался фестиваль?

Я из России приехала, мне очень нравится. Когда я говорю, у меня мурашки по коже идут.

– Вам нравится вообще эта движуха, музыка везде?

– Нет.

– Нет?

– Нет.

Ну и главная миссия дня – выведать самую важную информацию о предстоящем событии. Каким будет 34-й фестиваль искусств в Витебске? На связи режиссер.

Агата Моцко, режиссер торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Программы у нас представляют очень яркие и интересные шоу. Церемония открытия, она сама по себе всегда яркая, незабываемое шоу, много-много артистов. Будет очень много сюрпризов, в том числе с нами по видео свяжется один очень известный человек, которого связала судьба с Беларусью.