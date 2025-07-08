«ИННОПРОМ-2025»: более 20 белорусских компаний презентуют в Екатеринбурге свои разработки

Трактор-беспилотник, электробусы, тягач МАЗ, планшет нового поколения. На выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге, нашу страну представляют более 20 компаний, и им есть чем удивлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляет разработки и технологические решения в сфере промышленности и науки. По масштабам выставочных площадей наша экспозиция входит в тройку вместе с Саудовской Аравией и Казахстаном. На 280 «квадратах» собраны практически все белорусские промышленные новинки.

В 2025 году тема форума обозначена как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Выставка объединила представителей из более чем 50 стран. К слову, уже предстоящей осенью масштабную выставку «ИННОПРОМ» Беларусь впервые будет принимать у себя. Она пройдет в Минском международном выставочном центре.