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«ИННОПРОМ-2025»: более 20 белорусских компаний презентуют в Екатеринбурге свои разработки

08 июля 2025 16:56
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Трактор-беспилотник, электробусы, тягач МАЗ, планшет нового поколения. На выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге, нашу страну представляют более 20 компаний, и им есть чем удивлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«ИННОПРОМ-2025»: более 20 белорусских компаний презентуют в Екатеринбурге свои разработки-2

Беларусь представляет разработки и технологические решения в сфере промышленности и науки. По масштабам выставочных площадей наша экспозиция входит в тройку вместе с Саудовской Аравией и Казахстаном. На 280 «квадратах» собраны практически все белорусские промышленные новинки. 

В 2025 году тема форума обозначена как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Выставка объединила представителей из более чем 50 стран. К слову, уже предстоящей осенью масштабную выставку «ИННОПРОМ» Беларусь впервые будет принимать у себя. Она пройдет в Минском международном выставочном центре.

# Выставка

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