Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко с рабочим визитом посетил «Белинкасгрупп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту единственную в стране инкассаторскую государственную структуру создали по указу Президента в 2018 году.

В ходе визита спикеру Палаты представителей продемонстрировали материально-техническую базу подразделений инкассации. Это специализированные автомобили, техника, а также бронежилеты белорусского производства. Они хоть и легче старых, но при этом надежно защищают сотрудников.

Также Игорь Сергеенко ознакомился с работой центра мониторинга. В режиме реального времени здесь отслеживают местонахождение и техническое состояние инкассаторского транспорта по всей стране.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня фактически всю работу выполняет эта структура, совершенно самодостаточная, самостоятельная структура, в которой работают более 3 тысяч человек в нашей стране. Обеспечивают сохранность, безопасность, и вот на протяжении ряда лет не было никакой чрезвычайной ситуации или связанной с риском для жизни, для окружающих, для работников тех же банковских, торговых организаций.

Александр Прищиц, первый заместитель председателя правления Небанковской кредитной финансовой организации «Белинкасгрупп»:

Несмотря на растущий удельный вес безналичных расчетов, все-таки склонность населения подержать наличные деньги в руках остается. Количество банкоматной сети в стране у нас не уменьшается. Поэтому я полагаю, что как минимум в нашей компании работа будет всегда.