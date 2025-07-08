Тестовый режим для новых правил торговли маркированными товарами продлится до 1 ноября

Снижение нагрузки на бизнес и создание условий для удобства покупателей. Министерство по налогам и сборам объявило о введении тестового режима для торговли по новым правилам считывания кодов маркировки. Он продлится до 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения возникших сложностей была отменена обязательная процедура сканирования национального QR-кода, которым в настоящее время маркируется большинство товаров, в том числе повседневного спроса. Теперь при продаже соков, напитков, консервов и другой продукции можно считывать только штриховой код, если есть дифференцированный учет. При его отсутствии в небольших магазинах допускается просто вводить сумму стоимости товара.

Напомним, требования, вступившие в силу с 1 июля 2025 года, обязывают юридические лица и индивидуальных предпринимателей обеспечить дифференцированный учет данных о реализуемых товарах. А также использовать кассовое оборудование, соответствующее новым стандартам. Однако многие субъекты оказались не готовы к нововведениям.

Вячеслав Майковский, заместитель начальника ГУ – начальник управления электронных систем контроля ГУ контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:

В Беларуси действуют две системы маркировки. Это та маркировка, которая была внедрена в 2005 году, национальная маркировка, унифицированные контрольные знаки, они тоже содержат QR-код, но функционал данной маркировки весьма ограничен. В отношении международной маркировки это маркировка товаров средствами идентификации.

Такая маркировка введена в рамках Евразийского экономического союза, функционал у нее намного шире. Отсканировав QR-код, можно получить достаточно большой объем информации о конкретной единице продукции, допустим, срок годности, производитель, содержание жира, если мы говорим про молоко, и тому подобное.

В течение нескольких лет мы планируем отказаться от маркировки унифицированных контрольных знаков, перейти на единую маркировку, которая будет признаваться в рамках Евразийского экономического союза, маркировку средствами идентификации.

Во время тестового режима требования необходимо соблюдать, но допускаются отклонения по объективным причинам. Налоговые органы не будут штрафовать за несоблюдение правил в период тестирования, однако ожидают от субъектов торговли информацию о возникающих проблемах. В дальнейшем для многих товаров предусмотрен поэтапный переход на новую систему.