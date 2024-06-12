В Минске состоялся молодёжный форум «Белорусский мир: взгляд науки и Православия»

Новости Беларуси. Национальная академия наук и православная церковь подготовят к изданию совместную книгу. Это станет итогом молодежного форума, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плотное сотрудничество НАН и православной церкви имеет и без того богатую историю. Проведены сотни совместных проектов и акций. Сегодня коллективными усилиями в обществе продвигается ценность религиозного развития. Изучается значение понятия «белорусского мира» в современных реалиях.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы впервые вводим в оборот эту терминологию – белорусский мир – поскольку он охватывает многие направления развития страны. Мы действительно должны нашу молодежь знакомить с историей, показывать наши достижения, чтобы они были патриотами и болели за нашу страну, особенно за ее перспективы.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы обсуждаем, вспоминаем, как развивалась наша страна, наш народ на землях белорусских. И культура, и духовная составляющая, наука – все вместе, как оно развивалось. И вместе с тем как сейчас мы живем, как выстраиваем жизнь нашего общества, расставляем акценты на будущее.

Участие в форуме приняли более 70 человек. Среди них руководители, сотрудники и ведущие ученые Национальной академии наук, представители Белорусской православной церкви, а также академическая молодежь нашей страны.