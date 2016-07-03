Каким белорусы запомнят 25-й День Независимости и что желают друг другу в этот день

Новости Беларуси. Военный парад и творческое представление прошли 3 июля у стелы «Минск – город-герой». Здесь собрались около 350-ти тысяч человек. В торжествах по традиции принял участие Президент. Легендарные «Катюши», знаменитый ракетный комплекс С-300 и недавняя премьера белорусского военнпрома – реактивная система залпового огня «Полонез». Ну и, конечно же, элита Вооруженных Сил – рота почетного караула. Их выступление – всегда настоящее шоу. Самые эффектные эпизоды в репортаже программы «Неделя» на СТВ.

Алеся Кузьминова:

Снятся сны о Беларуси, когда нахожусь за границей. Поэтому я каждый раз возвращаюсь сюда. Потому что Родина зовет.

Белокурая Алеся Кузьминова, ровесница Независимости и прототип поэтической Алеси, даже в столичной суматохе находит место, где побродить под берёзами. Но, в отличие от героини музыкального хита, она знакома не только с белорусским Полесьем. В свои 25 лет она посетила 22 страны.

Алеся Кузьминова:

Минск в тренде, Минск выглядит современным, новым. Не уступает даже другим крупным городам.

Алеся так же, как наша страна, открыта всему миру и, несмотря на небольшой возраст, уже достигла многого: дважды стала лауреатом президентской стипендии, издала книгу, а сейчас занимается научной работой и пишет стихи. Задора и сил в 25 лет – с лихвой.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ:

Если сравнивать с возрастом человека, можно сказать, что наша страна уже примерный молодой человек. Человек, который старался хорошо учиться, хорошо воспитан, культурный. У нас еще очень много сил. У нас еще очень много работы. Я думаю, что те вершины, которые мы видим перед собой, просто обязаны покорять.

А в эти праздничные дни преподаватель БГУ, как и вся наша трудолюбивая Беларусь, отдыхает.

Алеся Кузьминова:

У праздника, несомненно, есть душа. Есть и официальная часть. Самое главное, что люди радуются, что люди ходят, и есть дух единства.

В Беларуси праздничный размах такой же, как и у государственного флага на флагштоке под лучами июльского солнца. Закалённая ветрами испытаний страна отмечает своё 25-летие.

Страна буквально светится в эти дни. Хотя, как подметили старожилы, ни один парад в стране не проходил под дождём. Даже самые серые тучи рассеивались, как только на торжество прибывал глава государства. А сегодня над Беларусью безоблачное небо. Во всех смыслах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый житель Беларуси может быть уверен, что никому не будет позволено дестабилизировать обстановку, нарушить суверенитет, территориальную целостность страны.

Уважаемые товарищи! В ходе недавно прошедшего пятого Всебелорусского народного собрания были выработаны основные направления развития страны на предстоящий период. Этот всенародный форум продемонстрировал сплоченность нашего общества, миролюбивую, многовекторную политику государства, основанную на принципах добрососедства и сотрудничества. Мы тесно взаимодействуем с нашими союзниками, и прежде всего с братской Россией. Развиваем диалог с соседями и странами Запада.

За годы независимости мы не дали втянуть себя ни в одну политическую авантюру, не ввязались ни в один международный конфликт. Мы уверенно смотрим в будущее и бережно храним славную историю нашей страны.

Для каждого из нас понятия Свобода, Победа и Суверенитет являются великими и священными.

Наш непокоренный народ явил всему миру образец самоотверженной борьбы с агрессором, развернув массовое сопротивление врагу.

На торжественном марше войска минского гарнизона. 18 пеших и 14 колон техники. Впереди традиционно «коробка» суворовцев. Затем как дань уважения – солдаты в форме 40-х со штандартами трёх Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Белорусы выучили этот кровавый урок Великой Отечественной войны. Поэтому и на всеобщем референдуме приняли благородное решение: День нашей Независимости будет 3 июля.

Николай Мазаник хорошо запомнил тот день. Коренной минчанин освобождал столицу Беларусь и стал участником исторического события.

Эти кадры станут достоянием мировой документалистики. Поверженный символ фашизма разбивается о белорусскую землю.

В предыдущие столетия так происходило со многими чужими армиями, вломившимися в двери нашего дома без спроса. Поэтому военный парад стал неизменным атрибутом Дня Независимости. Это своеобразная демонстрация армейской мощи и силы государства.

Последняя война забрала каждого третьего белоруса и на две третьих разрушила страну. Поэтому так любим и ценим тех, кто спас мир от вируса фашизма, затем перековал мечи на орало и сейчас в праздничном строю.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Для ветеранов очень много делается. Каждый ветеран обеспечен жильем. Каждый ветеран пользуется почетом и уважением. Каждый ветеран по мере сил принимает участие в патриотическом воспитании. Они до последних сил выходят, встречаются с молодежью.

Петр Сапогов, ветеран Великой Отечественной войны:

Как погода хорошая встречает нас, так и я с настроением хорошим. Постоянно приходим, не пропускаем. Все время приглашают!

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Это очень важная дата для людей, это счастливый день, когда свобода уже от всей этой тяжелой военной жизни. И вот уже цветет наша Беларусь, молодежь идет к нам на смену.

Теперь в строю те, кому Беларусь доверила крепко держать оружие. Перед трибунами марширует будущая генеральская и офицерская элита страны. В парадном расчёте лучшие курсанты Военной академии и армейских факультетов.

Своими васильковыми глазами Беларусь миролюбиво смотрит на всех своих сестёр, друзей и партнёров международной семьи. У этих бравых парней из Бреста и Витебска головные береты цвета чистого неба, и их задача – чтобы оно таким же над головами белорусам и осталось.

Мобильность и неуязвимость – главные черты белорусской армии. Кстати, это оценили и генералы ОДКБ. 103 бригада из Витебска – в составе Коллективных сил оперативно реагирования.

Максим Казанцев, военно-морской и военно-воздушный атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь:

И техника хорошая, боеготовность частей, конечно, высокая. От года в год она повышается. Мы видим это и по учениям, которые проводятся в Республике Беларусь. Мобильность войск повышена, о чем и говорил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении, поздравлении. Конечно, это не только техника, но и люди, которые ей управляют. А боеготовность и профессионализм белорусских военных очень высокий, есть чем гордиться.

Российский атташе Максим Казанцев на белорусском параде при полном параде. Белоснежной формой морской офицер говорит, что подчеркивает любовь к Синеокой, которая со своего фарватера никогда не сворачивала. В капитанской рубке заранее обдумали, куда двигаться, чтобы не сесть на мель или не попасть в пучину политической бездны. Официальный Минск знают и уважают. Поэтому на праздничной трибуне – послы самых разных и крупных стран мира.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В течение 25 лет установленные дипломатические отношения между Беларусью и Китаем развиваются устойчиво и динамично. Мы достигли огромного успеха во всех областях.

Своим миролюбием мы готовы щедро делиться со всем миром. Но в арсенале самой успешной и признанной дипломатия должны быть и грозные доводы.

Александр Лукашенко:

В нынешнем году мы отметили скорбную дату – 75-летие начала Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, что она навечно отняла у Беларуси треть ее населения. Те события еще раз напомнили нам о вероломстве фашистов. Уроки надо извлекать как из побед, так и из поражений. Главное – не допустить подобной трагедии впредь.

Исторический опыт показывает, что дипломатией без эффективной оборонной системы защитить страну невозможно. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. К сожалению, сейчас в арсенале международных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается военная сила. Значит любое государство, где народ дорожит целостностью и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в Беларуси продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми современными образцами вооружения и техники.

Сегодня в парадном строю пройдет реактивная система залпового огня «Полонез». Это современное грозное оружие. Его наличие является важнейшим фактором стратегического сдерживания от попыток разговора с нашей страной с позиции силы.

Далеко не каждая страна может позволить себе вывести в центр города танки, БТРы, зенитно-ракетные комплексы исключительно в мирных целях. Впрочем, еще меньший список тех государств, у которых есть такое оружие. Здесь основное вооружение белорусской армии от боевых машин пехоты до ракетных комплексов.

Некогда полонез Агинского зазвучал на всю Европу. Грохот от успешных испытаний «Полонеза» от белорусского военпромма дошел даже соседних континентов.

Виктор Армандо Сагняй, военный атташе Республики Эквадор в Республике Беларусь:

О, ваш «Полонез». Да-да, слышал и читал о нем. А теперь вот на параде хочу увидеть. Думаю, будет таким же впечатляющим, как и весь ваш праздник.

На параде присутствуют лучшие люди страны – руководство и передовики. А благодаря телетрансляции – вся Беларусь. Но сюда пришли не только по пригласительным билетам и кому положено по протоколу – по велению сердца. Семья Семерник День Независимости встретила на рассвете. Иначе из Гродно на парад не успели бы попасть. А на праздник в цвета национального флага оделись.

Владимир Семерник, житель Гродно:

Это большой праздник, конечно же. Юбилейный в этом году. 25 лет – это все-таки…Красиво, здорово, весело, встретились с друзьями!

Оксана Семерник, житель Гродно:

Сын у нас здесь учится в Институте пограничной службы. Видели его на параде в строю. Очень довольны, все очень здорово!

День рождения – семейный праздник. А день рождения страны – особенно.

Кирилл Скорынин:

Эта радость, которой мы сейчас можем наслаждаться, благодаря труду, благодаря подвигу всех поколений – предыдущих и нынешнего. Поэтому, несмотря на то, что это 25 лет, это 25 лет, умноженных на труд и многолетний подвиг, приверженность своим традициям, своей культуре.

Виктория Скорынина:

Много нового появилось. И это связано и с теми культурными традициями, которые заложили наши предки. И сейчас мы стараемся это развивать, поддерживать. Я надеюсь, будущие поколения будут это продолжать.

Мы четверть века вместе. За эти годы наша нация стала на ноги и движется вперёд.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы знаем, что делать в экономике, мы знаем, насколько уважаема наша страна в мире. Мы сегодня гордимся нашими стариками, мы уверены, что у нас крепкое и сильное молодое поколение. А то, что сегодня в стране произошли масштабные преобразования, говорит каждый, кто приезжает в Беларусь.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Главный праздник государства. И мы отмечаем самое главное, что в независимой, мирной, спокойной и стабильной стране. Это, наверное, самое главное завоевание, которое есть сегодня. У нас работают организации, предприятия. Сегодня есть и планы, которые нам надо будем всем вместе осуществлять.

Алеся Кузьминова тоже выросла вместе со страной. На её глазах росли новые дома в Минске и благополучие в стране.

Алеся Кузьминова:

Расцвел Минск. Мне это очень нравится, меня это очень радует. Это касается и архитектуры: появилось много новых объектов, которые я очень люблю. Очень изменилась Немига, на которой я все свою жизнь проводила довольно много времени. Очень порадовала Национальная библиотека, где я люблю работать. Я люблю Беларусь за возможности, которые она мне дает. Потому что очень много ниш, очень много направлений, где можно чего-то добиться и проявить себя.

Праздничная атмосфера даже витает в воздухе. Этот избитый журналистский штамп подходит как раз к очередному этапу парада. Воздушному. В небе над Минском – отечественная авиация и российские самолеты.

Как всегда на высоте оказалась рота почтенного караула. В подтянутых шеренгах виртуозы плац-концерта из армейских, пограничных и соединений внутренних войск. Кстати, это элитное воинское подразделение для приёма высоких гостей было создано по поручению Президента.

Гостей и праздники наша страна всегда умеет вкусно встречать. Ведь за 25 лет общегосударственный каравай заметно похорошел и вырос как на дрожжах.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня изобилие на наших внутренних продовольственных рынках. Имеем возможности поставки нашей готовой продукции за пределы нашего государства в объеме около 6 миллиардов долларов США. Поэтому наша задача сегодня, нашей мирной Беларуси – созидать, производить, достойно развить наше сельское хозяйство.

Белорусская мудрость гласит: там, где есть хлеб – будет и песня. У стелы – театрализованное представление. На проспекте Победителей их потомки со всех уголков страны.

Анжела Солонина, житель Бобруйска:

Прохождение войск и техника. Вы знаете, я смотрю парад каждый раз по телевизору, но первый раз живьем участвую. И даже по телевизору парад поднимает чувство самодостаточности. А живьем поучаствовать, поприсутствовать, когда все эмоции от такого количества людей выплескиваются… Действительно понимаешь, что мы живем пусть на маленькой территории, но в великой стране.

2 тысячи 500 молодых людей наполнили праздник смыслом богатой и глубокой белорусской культуры. Массовая премьера завершается презентацией композиции, специально написанной к главному дню страны.

Тренд 25-го Дня Независимости – вышиванка. Гардероб артистов с родным орнаментом, а в руках полотнища от белорусских кутюрье. В этих узорах знание нашего народа переплетено с его историей и бережным отношением современников ко всему, что именуется – «Беларусь».

Евгений Пустовой, корреспондент:

Праздничный дресс-код – яркий, красивый, как сама наша страна. Несмотря на деловитость и помпезность, размах самого главного государственного праздника – он у нас с душой вышиванки.

После парада многие поспеши домой сменить деловой гардероб на более удобные наряды. Праздник-то продолжается!

Минчане и гости столицы:

Замечательный праздник, нам очень понравилась техника! Мы девочки, но все равно нам интересно!

– Ребенок был в восторге! Сёма, что тебе больше всего понравилось?

– Танки!

– Друзья, которые приезжают из других стран, говорят, что у нас тут порядок, чистота.

Очень волнуюсь. Плакала. Очень понравилось все. Я сама белоруска, но давно Родину покинула. Незабываемые впечатления.

Очень много для молодежи делается, чтобы им жилось мирно, счастливо, чтобы они были защитниками нашей страны и работали на ее процветание.

Я стараюсь каждый год приезжать сюда на этот праздник. Я из Сирии, но уже 15 лет живу в Беларуси.

Потрясающие впечатления. Мы каждый год ходим на парад. Нам это очень нравится!

Все было очень интересно. Всех с праздником! Счастья, здоровья, благополучия!

После того, как отзвучат фанфары и отгремит салют, белорусская Алеся вновь готовится к новому пути, в Испанию.

Алеся Кузьминова, ровесница независимости Беларуси:

Я надеюсь, что во мне есть что-то от Алеси из песен. Главное, чтобы не от кулешовской Алеси, которая «ніколі не вернецца». На нее немножко не хочется быть похожей. А так, я надеюсь, что во мне что-то есть. Потому что мне бы хотелось иметь что-то общее со своей землей. Во мне есть что-то от это Алеси.

25 лет – это возраст самостоятельности – на всё есть своё мнение, и открытий – впереди ещё столько рассветов!