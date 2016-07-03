«Дождь тоже нужен, нам не мешает»: белорусы о кардинальной смене погоды в День Независимости

Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков сбылись – утром палящее солнце, а в середине дня в Беларусь пришла непогода. Сильный дождь, гроза и ветер – такую картинку могли наблюдать жители разных районов страны, в том числе и в Минске. Больше всего не повезло с погодой жителям запада и центра столицы. Репортаж корреспондента программы «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Если утром от изнуряющей жары минчане прятались буквально в фонтане, то после обеда в Минск пришла долгожданная прохлада. Она пришла: с ливнем и шквалистым ветром.

Пришедший с заявкой на бурю дождь буквально взбудоражил социальные сети. В то время как заливало Минск, видео с погодными хэштегами заливалось в Интернет.

Как из ведра дождь лил в Ждановичах. Еще чуть-чуть и автомобилям впору бы присваивать статус «лодок». «Утонула» сегодня и Каменная горка.

Раскаты грома с дождевой волной прокатились везде: от окраин до центра.

Временным укрытием для кого-то стали палатки. Обычно пустынные переходы сегодня вечером оказались оазисами для тех, кто не взял с собой зонтик. А эта компания нашла свой «теремок»…

Одни, конечно, не раз посетует на небесную канцелярию, в то время как другие будут уверены в том, что настроение способно разогнать тучи…

И, пожалуй, финальным аккордом станет музыка под аккомпанемент дождя!