Гигантские шахматы, ожившие персонажи сказок, мобильный музей и молодежный фэст у Ратуши: как Минск празднует День Независимости

Новости Беларуси. И вновь возвращаемся на праздничные улицы белорусских городов. Конечно, именно в столице самая высокая концентрация торжеств. Народные гуляния прошли сегодня во всех районах города. Наиболее многолюдно было в акватории Свислочи, в городских парках и скверах, у Национальной библиотеки. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Пехотинцы и артиллеристы, танкисты и авиаторы – на одной площадке вся история освобождения Беларуси. Для столичных реконструкторов день особенный. В мундирах своих дедов каждый вспоминает личную историю. Историю тех, кому обязаны миром. Михаил гарцует в мундире дедушки — кубанского казака. Их дивизия погибла целиком, защищая Беларусь.

Михаил Милованов, заместитель директора музея истории города Минска:

Славные сыны Терека, Дона погибли за нашу страну. Как не чтить их память? В наших сердцах живет память о предках, которые погибли. И низкий поклон всем ветеранам, которые дожили до наших дней. Мы имеем возможность в такие светлые, замечательные дни быть вместе, праздновать, дарить улыбки, смех и радость друг другу. Реально воспевая войну, находясь в мундирах, мы думаем о мире, ценим его и понимаем, что это такое. По крайней мере по рассказам наших предков.

Столичные парки сегодня поражали обилием развлечений для малышей. Мини-гольф и гигантские шахматы, школа рисования и ожившие персонажи сказок. Но мальчишек больше занимало другое: сделать селфи в шлеме или посидеть за штурвалом того самого Ила, что видели только по телевизору – военная техника у настоящих будущих защитников в приоритете. Тем временем прохожих буквально гипнотизировали трюки скейтбордистов.

Житель Минска:

Я очень довольно. Это очень важно – радость, улыбки, единение, когда поют про мир, про нашу республику, про нашу природу. Может быть, у нашего молодого поколения, у моих детей, внуков проснется чувство не то что патриотизма (это понятие растяжимое), а просто от сердца, от души уважение к людям, к природе, к старым людям. Я очень довольна этим праздником. Он просто необходим. Спасибо!

Историю военных лет поставили сегодня и на колеса. В новый мобильный музей очередь уже на первой остановке. В стилизованном автофургоне уместилось множество военных артефактов, архивных фото и документов. Особая экспозиция посвящена легендарному партизанскому параду в Минске. Совместный белорусско-китайский проект успели назвать уникальным. Скоро музей отправится в вояж по всем городам и весям Беларуси, а дальше и в евротурне.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Такой музей, который есть в Республике Беларусь, и прирастание его новыми проектами – это новые знания, сохранение исторической правды. Я уверен, что к этим проектам будет присоединяться вся конструктивная общественность, мировая общественность. В этом мы убедились в том числе на этой площадке, совместно организовывая проект с Китайской Народной Республикой.

Скорость, выносливость и характер. Спортивный старт празднествам сегодня уже в 7 утра одними из первых дали лыжероллеры. Почти две сотни ребят из разных уголков страны вышли на дистанцию у «Чижовка-Арены». Все – профессиональные лыжники. Самому младшему всего 9 лет. Болельщиков ребята заразили энтузиазмом и достойно передали эстафету череде праздничных мероприятий.

Павел Артишевский:

Занимаюсь третий год, технику нарабатываю. Приехал сюда с огромным хорошим настроением и проехал. Рад!

Василий Пимашков:

Несомненно, было тяжело. Все ребята боролись. Но на втором кругу я смекнул и вышел вперед. Просто я уже не отпустил победу!

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета:

Стремительный, красивый вид спорта. Все с азартом, с боевым настроем активно сражаются за победу. Открывая соревнования, мы сказали, что сегодня болеем за вас, а буквально через месяц точно так же, с таким же задором, азартом будем поддерживать нашу олимпийскую команду, которая будет участвовать в основном старте четырехлетия.

На площадке у Дворца спорта можно было посмотреть и на настоящих богатырей. За статус «самого сильного» боролись спортсмены из России, Литвы и, конечно, Беларуси.

Силачи переворачивали покрышки. Каждая, между прочим, по 320 килограммов. Соревновались в поднятии бревна и становой тяге. За минуту – как можно больше упражнений. Финальным испытанием стала гигантская гантель.

Александр Курак, многократный победить турнира по силовому экстриму:

За 25 лет Республика Беларусь приобрела очень спортивный статус и движется в правильном направлении. Строятся дворцы, много площадок открывается футбольных. В моем детстве такого не было. Сейчас все условия созданы, остается только показывать результаты.

Спортивный мотив стал главным сегодня и на празднике в парке Горького. Соревновались семьями. Пока самые маленькие устраивали гонки на велосипедах, ребята постарше играли в баскетбол и футбол. Свой урок ЗОЖа личным примером преподал и министр образования.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Физкультура и спорт – это тоже неотъемлемая часть и общей культуры, и, конечно, без этого не могут быть наши студенты и школьники. Потому что хорошее образование невозможно здоровья!

Несмотря на жару в первой половине дня жару минчане, не жалея сил, задавали и на танцевальных площадках.

Минчане и гости столицы:

Настроение отличное, праздник шикарный!

Я приехала из Санкт-Петербурга. И прямо сразу на торжество, как говорится с корабля на бал! Здесь очень весело, очень интересно! Спасибо большое за такое прекрасное мероприятие!

Подхватывали мелодии военных лет и современные мотивы и зрители у Дворца спорта.

По соседству с концертной площадкой вырос город мастеров. Эксклюзивные сувениры из глины, соломы, дерева и ткани – от белорусских народных умельцев. Все можно было посмотреть, покрутить в руках и, конечно, приобрести.

Непередаваемый аромат под джазовые мелодии. Цветущее настроение подарил сегодня гостям ботанический сад. Здесь праздник совпал с сезоном роз. Одновременно на 12-ти гектарах распустились более 300 сортов величественного цветка. Особую атмосферу создавали гигантские бабочки.

Посетители не только наслаждались красотой уникальной цветочной коллекции – вникали в тонкостями выращивания цветов и пробовали себя в роли флориста, унося с собой букетики, сделанные своими руками. В цветочный тон праздника выбирали и наряды.

Сильный ветер и подступившие тучи словно лепестки сдули всю публику из розового сада. А вот на молодежном фэсте у ратуши, несмотря на непогоду, напротив людей все прибывало. Аранжировки в исполнении музыкантов рождались на ходу. Танцы под дождём – ну как тут устоишь на месте!

Минчане и гости столицы:

Люди живут под мирным, счастливым небом столько лет. Огромное спасибо ветеранам!

Мы любим Беларусь! Мы ее очень любим! Город Минск, всем привет!

В Верхнем городе, да и по всей столице гуляния продолжаются!